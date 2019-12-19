掃地機器人出逃！沿路「掃街」被捕獲　網笑翻：太盡責了

▲民眾驚見有掃地機器人在馬路上「掃地」。（圖／翻攝自爆廢公社）

圖文／周刊王

科技發達的時代，造福懶人的家電也陸續出現，像是掃地機器人，只要按下開關，它就會自動將家中打掃的乾乾淨淨，擄獲不少家庭主婦的心。不過日前就有網友看見，掃地機器人竟在馬路上逛大街，引起不少民眾注目，而畫面被PO上網後，也引起網友討論。

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▲超盡責的掃地機器人掃街畫面相當爆笑。（圖／翻攝自爆廢公社）

一名網友在臉書《爆廢公社》中貼出這段影片，一台綠白相間的掃地機器人在晚間，獨自出現在馬路上遊走，經過的路人看到都忍不住拿出手機，將這個離奇的畫面拍下，還有人在里民聯絡的Line群組尋找掃地機器人的主人，「拾獲執行中之掃地機器人一尊，請招領」。

▲家用掃地機器人「偷跑出門」，目前等待失主出面領回。（圖／翻攝爆廢公社）

掃地機器人「掃街」畫面曝光後，逗趣的畫面引來網友熱烈討論，大家紛紛留言「看來是盡責的掃地機器人，承攬整個鄰里的清潔任務」、「一路掃回家裡面全滿」、「政治世家出身的，在掃街拜票」、「掃的太認真了，有年終可領嗎？」、「工讀生不要假了，快出來面對」、「可以來我們家這裡掃一下嗎」。

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