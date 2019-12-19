遭3變態男拖進墓地性侵！12歲女孩「被當肉傳來傳去洩慾」崩潰想輕生

▲女子在接受錄影筆錄時表示，這些年來她曾多次想輕生。（圖／免費圖庫Pixabay）

圖文／周刊王

2000年到2003年間英國伯明罕發生一起駭人聽聞的性侵案，3名男子在教堂外的一處墓地性侵一名當時年僅12歲的女孩，變態的手法讓法官覺得「這個小孩在他們面前就像是一塊肉傳來傳去，接著被撲倒」。時隔20年，當年的小女孩已經長大成人，她透露多年來曾數度想輕生，揮之不去的陰霾一直深深困擾著她。

據英國《每日郵報》報導，33歲的蘇丹（Mohammed Ali Sultan）、38歲湖山（Amjad Hussain）、37歲里茲萬（Mohammad Rizwan）在2000年到2003年涉嫌性侵當時年僅12歲的女孩，這名女孩透過淫媒男子仲介認識，趁著女孩心情不佳，藉機靠近成為「朋友」。

▲女孩在一篇性侵報導中認出蘇丹（Mohammed Ali Sultan）的照片。（圖／翻攝自《每日郵報》）

當時女孩被這3名男子帶到教堂旁的一處墓地，並且在骯髒的地方性侵她，甚至「就像是一塊肉一般的傳遞洩慾」。然而事發後女孩沒告訴家人，卻在學校裡被徹底傳開，女孩不知道這些人是如何知道的，有些人甚至對她做一些充滿性暗示的手語，沒有一個老師願意詢問她到底發生了什麼。

多年後，女孩在一篇性侵報導中認出蘇丹的照片，終於決定報警說出自己悲慘的遭遇。在被問到為何多年後才願意說出，她表示這件事的陰影跟著她許多年，始終沒有一個方法可以真正擺脫，直到如今仍在她腦中不斷出現。

女孩透露，從小蘇丹就不停威脅她，所以她才會選擇隱忍被性侵的事實。警方目前將進一步調查釐清詳情，也將重新現場勘驗20年前犯案的地點。

▲被帶到墓地性侵後多年，女孩都不敢說出實情。（示意圖，與本新聞無關／pixabay）

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