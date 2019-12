彈劾案成真！川普成「美史上第3位被彈劾總統」　下月初秒送參議院審訊

▲美國總統川普成為美國史上第3位被彈劾總統。(圖/路透)

記者陳亭伃/綜合報導

美國眾議院於當地時間18日就兩項對川普的彈劾條款進行辯論投票,共和黨一度提出休會,直到晚間8時,先後表決川普濫用職權以及妨礙國會調查,結果針對「濫用職權」民主黨投下230票贊成票、眾院多數黨針對「妨礙國會調查」投下216票贊成票,讓川普成為美國史上第3位被彈劾總統,將於下月初展開彈劾審訊。

綜合外媒報導,眾議院在一開始進行時,美國總統川普就不斷發推特砲轟,共和黨人也開始採取拖延戰術,議長裴洛西表示,「川普是美國民主的威脅,他的所作所為使眾議院不得已提出彈劾」。4小時的辯論中,川普也在白宮全程觀看,並且在推特上寫下「自己並沒有做錯,被彈劾根本難以令人信服,民主黨根本一事無成」。

眾議院所提出的彈劾條款包括川普濫用職權、以及妨礙國會調查,然而在投票結果中,兩項通過,因此彈劾案將提交到參議院審理,並將在最高法院首席大法官監督下展開審訊,一批眾議員扮演檢察官角色,參議員則充當陪審團,若至少三分之二的參議員認為川普有罪,他將會被解除職務,並由副總統彭斯接任。

投票結果出爐,預計將於2020年1月初送進參議院進行審訊。美國共和黨眾議員麥卡錫也在結果出爐後,在推特上表示「令人作噁,投票通過應該是要令人感到難過,民主黨人竟還歡呼!」

Disgusting.



Democrats just started cheering and applauding after the first vote on impeachment. Didn’t they claim this was supposed to be a sad and somber moment?