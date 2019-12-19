浪漫求婚被「棕色遁蛛」咬傷　臀部恐怖潰爛劇毒讓他動彈不得





▲男子求婚被擁有劇毒的棕色遁蛛咬傷。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

南非一名男子為女友規劃了一場浪漫之旅，因為2人都喜愛大自然，所以他在灌木叢中單膝下跪，最後順利抱得美人歸，沒想到後來發現他的臀部被劇毒蜘蛛咬傷，不但出現恐怖劇痛，傷口還變黑化膿流出噁心液體，雖然浪漫之旅整個變調，幸好最後保住一命。

33歲男子沙爾克維克(JérémySchalkwijk)，日前與27歲未婚妻亞莉亞斯(Athina Yalias)一同在克留格爾國家公園(Kruger National Park)日落散步時，他突然單膝下跪向對方求婚，同時卻感到右臀一陣疼痛，身為響導的他由於被蟲咬是家常便飯，以為自己只是被蜜蜂螫到便沒有太在意，沒想到晚間露營時，傷口有膿液流出，一看才發現傷口周圍的組織已經發黑。

沙爾克維克表示，「一開始感覺像被蜜蜂或黃蜂叮咬，後來變成像被蠍子咬的刺痛，感覺整個皮膚都在燃燒，4天後我整個人完全無法動彈終於去醫院，那時我才知道自己是被棕色遁蛛咬傷。」

擁有劇毒的棕色遁蛛(Brown recluse spider)，由於身體形狀像小提琴的琴身，又被稱為提琴蜘蛛(Violin spider)，毒性很強的牠們，會造成咬傷者立即出現紅斑、潰爛甚至敗血症等恐怖症狀，美國之前還曾發生5歲男童被咬傷後，當天死亡的不幸消息。

沙爾克維克送醫後，醫生緊急切除腐肉，並且使用專門機器成功清除所有毒素，再從他大腿割下一塊皮膚，植皮至患處，他表示，「幸好咬到的是我的臀部，有一些脂肪幫我阻止組織壞死的情況」，傷口癒合後還向未婚妻開玩笑表示，「傷口現在看起來滿像一個訂婚戒指的」，但未來仍需要好長一段時間才能完全康復。

►我該答應女友嗎？

