印度反《公民法》砸石塊抗議　警催淚彈回擊數百人受傷

▲印度警方在德里拘捕一名示威者。（圖／路透）

實習記者謝汶穎／綜合報導

印度在11日通過《公民身份修正法案》（CAB），同意因為宗教迫害來到印度的移民，可以合法納入國籍。然而，法條規範宗教的迫害卻唯獨排除穆斯林，引來他們不滿，目前已經有上千民眾上街反《公民法》，爆發多場衝突，政府已經開始禁止各處進行公共集會，警方表示，「民眾在利這個機會製造問題，而我們必須保持各區域的和平。」

根據路透社報導，印度政府在11日通過《公民身份修正法案》，保障受宗教迫害而從阿富汗、孟加拉和巴基斯坦移居印度的難民，只要居住在印度滿6年，就擁有公民權，但只包括印度教、錫克教、基督教、佛教等「非穆斯林」的教徒，出現極大的反對聲浪，大規模示威抗議已經超過一周，但印度最高法院卻在18日表示，不會停止實施該法律。

▲新德里的抗議中出現破壞行動，圖為示威者縱火焚燒公車。（圖／路透）

示威的民眾認為，這項法條是針對穆斯林才提出的「反穆斯林」措施，而穆斯林佔印度人手中的14%，這樣的行為等於意圖將他們邊緣化。70歲的穆斯林瑞曼（Fasiur Rehman）有說，「政府這樣的措施，是希望讓我們成為二等公民。」

印度已經針對各地區爆發的示威進行壓制，並禁止民眾進行公共集會，警方表示，民眾是在利用這樣的機會製造問題，「我們是在保持各地區的和平。」新德里國立伊斯蘭大學（Jamia Millia Islamia）的抗議活動在15日遭警察襲擊，超過200名學生受傷，還逮捕多名學生以及攻擊校方的教職員。

在示威過程中，民眾向警方投擲石塊，警方則使用催淚彈以及警棍回擊，造成多個地區的混亂。也有受傷民眾表示遭警方開槍，但警方則否認使用實彈，解釋應該是催淚彈的彈片導致受傷。

許多地區的抗議示威都已經演變成暴力行動，警方也使用武力方式壓制，出現執法過當的質疑聲浪。印度阿薩姆邦（Assam）學生會的巴塔查雅（Samujjal Bhattacharya）表示，「除非最高法院能給出讓人滿意的答案，否則這場示威是不會結束的。」

▼印度的示威已經在多處引發暴力行動，警方也利用暴力來進行鎮壓。（圖／路透）