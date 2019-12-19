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中經院：2020國際貿易可望谷底緩升　經濟成長率為2.44%　

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▲▼中經院院長陳思寬。（圖／記者余弦妙攝）

▲中經院院長陳思寬。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

中華經濟研究院今（19）日舉辦「2020年臺灣經濟預測及採購經理人營運展望研討會」，中經院院長陳思寬會前接受訪問時指出，目前初估Q4經濟成長率約落在2.68%，併計前三季後全年經濟成長率2.54%，展望2020年預測國內經濟成長率約2.44%，較2019年的2.54%下降約0.1個百分點。

中經院指出，觀察2019年國內實質GDP各項組成表現，最為亮眼者為國內投資，由於公、私部門投資活動掘注，全年國內投資實質成長7.58%，為2011年以來之新高成長紀錄。其中，民間企業投資成長736%，為經濟長提供有力支撐。併計消費、存貨等之國內需求對經濟成長貢獻1.81個百分點

請繼續往下閱讀...

雖然2019年全球經濟景氣因國際貿易糾葛及地緣政治不安之氛圍下，成長走勢低迷；但台灣在轉單效應把注下，且名目值經物價平減後，輸出、輸入皆呈平緩正向成長，全年國外淨需求對經濟成長的貢獻由2018年的-0.27轉為正貢獻0.73個百分點。

由於2020年全球經濟走勢依然欲振乏力，主要國家經濟成長續往下行。在此國際經濟情勢下，預測國內經濟成長率約2.44%，較2019年的2.54%下降約0.1個百分點。成長趨勢受比較基期因素影響，上半年成長率可望維持於2.6%以上，下半年走势較為平緩，也都在2%以上。成長模式偏重內需，成長貢獻2.17個分點。

不過，陳思寬也提醒，雖然中美宣布第一階段協議達成，各界認為在12月15日加徵關稅前達成協議，在科技業、零售業、以及投資人等都認為是利多消息，但還是有部分核心問題，包括中方的競爭政策（如產業補貼）及國有企業等仍留待後續協商，引發外界對協議的收穫與代價是否符合比例的質疑。

另外，陳思寬也提到，中國大陸目前經濟成長的動能已經趨緩，且還有一些債務的風險，或是結構轉型的問題等這些都是隱憂，而在非經濟因素的地緣政治風險，如英國脫歐等這些造成2020年經濟的不確定性。

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