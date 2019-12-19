台股獲連2買勇奪外資吸金王寶座　7大題材成投資人選股新寵

▲台股今年以來累計漲幅逾2成，穩居亞股主要指數第一強。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者紀佳妘／台北報導

台股上周在大型權值股帶動下，出現爆量大漲，周線連二紅，今年以來累計漲幅來到22.6%，穩居亞股主要指數第一強。展望後市，法人表示，投資人可留意明年第1季淡季不淡、全年產業展望正面、具轉機性的個股，及未來展望佳的如記憶體、蘋果相關、5G、伺服器、半導體、進口替代與生技等，也將持續尋找投資機會。

觀察外資資金流向，根據彭博統計，台股連續2周榮登吸金王寶座，上周吸金9.2億美元（約新台幣280億元）；隨著全球市場風險因素減退，南韓結束連續4周淨流出轉為流入，上周吸金9.1億美元（約新台幣277億元），韓股也刷新7個月來收盤新高，而印度由流出轉回流入，上周小幅吸金0.4億美元（約新台幣12億元）。

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▲外資對亞洲股市買賣超金額，其中台股連續2周榮登吸金王寶座，上周吸金9.2億美元。（圖／中信投信提供，點圖可放大）

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，美中上周五（13日）宣布達成第一階段貿易協議，且將立即展開第二階段談判，計畫於明年1月在華盛頓由部長級代表簽署第一階段協議。由於短期間內沒有重要總經議題，因此將持續關注中美雙方是否出現新的爭端。

此外，目前進入財報空窗期，盤勢將進入作夢行情。周俊宏預期，2020年業績成長股，以及產業題材性高的族群將扮演主流，且基於普遍上市櫃公司看旺明年上半年業績動能，因此不看淡行情表現。

就技術面上來看，周俊宏認為，短線上有過熱跡象，先觀察1萬1500至1萬1600支撐。在產業上，電子龍頭多數對今年第4季至明年第1季的展望正向，尤其蘋果供應鏈、伺服器與IC設計等領域，可望淡季不淡，預期明年多數公司有雙位數的成長目標。