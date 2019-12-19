夜店熱舞「網購868元皮褲」突然炸開　下體外露她客訴：我要退款！

▲女子將自己的糗事分享在網路上，要向網購公司討公道。（圖／翻攝自Facebook／Abi Dolphin）

記者李振慧／綜合報導

英國一名25歲女子日前在布里斯托爾(Bristol)的夜店熱舞到一半，身上穿的緊身皮褲突然「炸開」，害她的美臀當場露出，整個人尷尬到不行，事後怪罪網拍上買的皮褲質料太差，決定把出糗影片當成證據寄給網購公司，要為自己討回公道。

這起事件發生在布里斯托爾市一間名叫普里茲姆(Pryzm)的夜店，影片中可看到，25歲女子朵芬(Abi Dolphin)當時正在舞池中熱舞，隨著音樂扭腰擺臀的她完全不知道自己即將大難臨頭，動作其實沒有特別大的她，下一秒皮褲突然整個裂開，讓她的臀部當場露在外面，嚇得她立刻遮住外露下體，身旁的友人則是被逗得哈哈大笑。

朵芬雖然發生慘案，但沒有因此被打亂興致，後來仍和朋友在夜店玩到凌晨5時，她表示，「當時我喝了幾杯酒以後，以為自己是卡蒂.B(Cardi B)，沒想到一個深蹲，褲子就整條裂開，而且不只後面，就連前面的釦子也彈出去了，幸好朋友馬上把外套給我，我想說我絕對不能讓這件事毀掉狂歡夜，但經過我的人都在笑我」。

朵芬後來將朋友所錄下的影片傳給網購公司Pretty Little Thing，要求對方退款，因為這條她花費英鎊22元（約台幣868元）買的褲子一下就破了，「我簡直不敢相信，我明明就是穿6號的，所以很明顯不是尺寸的問題」，雖然她的客訴尚未獲得網購公司回覆，但已獲得許多網友留言，「快笑死我了，這是我今年看過最好笑的影片」、「我認為你的理由十分充分，可以獲得退款」。

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