全家出遊成焦屍！墨西哥公路「廂型車撞進卡車」　釀14死12傷…整台車燒爛

▲墨西哥哈里斯科州（Jalisco）公路發生重大車禍。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

墨西哥哈里斯科州（Jalisco）公路發生重大車禍，一輛廂型車在撞上卡車之後起火燃燒，造成14人死亡、12人受傷，其中包括多名兒童，動用到空中救援，甚至有部分罹難者已經被燒到無法辨識其容貌。

綜合外媒報導，哈里斯科州發表聲明指出，日產Urvan廂型車追撞裝載木頭、停在路肩的卡車，箱型車立刻起火燃燒，而箱型車內原先是一家人準備到海灘度假，沒想到卻遇到死亡車禍。

救援人員抵達後，立刻將道路封鎖滅火，而鑑識人員也將遺體搬出車外，死者包括5名兒童、傷者中有1名成人與1名幼兒傷勢相當嚴重，動用了空中救援送醫急救，罹難者甚至部分都已經成為焦屍，並以套上屍袋，共計至少約14人死亡、12人受傷。