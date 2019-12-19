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翻出失智父生前筆記！反覆寫著「不要給別人添麻煩...」他秒崩潰大哭

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實習記者賴韻如／綜合報導

人上了年紀之後難免會被疾病所苦，但現在更多的老人得到失智症。一名網友日前意外翻出已故父親生前所寫下的筆記，內容滿滿流露出自己對抗失智症的所有努力，讓他看了忍不住崩潰大哭，這則小故事也讓不少網友紛紛喊「真的有洋蔥」。

據Maidona News報導，日本網友「@BUSMANTHEWORST」於12月初在推特中發文分享，表示自己某天在已故父親房間睡覺時，意外翻出了他生前的筆記本。原PO指出，因為當時父親患有失智症，所以常常讓照顧他的母親生氣，「看完這些筆記後才知道父親當時有多掙扎，私底下有多努力地在對抗病魔。」

▲▼原po看完已故父親的筆記忍不住爆哭。（圖／翻攝自推特／@BUSMANTHEWORST）

▲▼ 。（圖／翻攝自推特／@BUSMANTHEWORST）

從照片中可以看到，原PO的父親用著歪歪扭扭的字跡，反覆地寫著「只做被吩咐要做的事情」、「不要自己單獨行動」、「不要做多餘的事情」、「不要給別人添麻煩」。此外，原PO還發現父親在筆記本中夾著一張空白紙張，上面竟寫著，「不好意思，進一」，更讓他忍不住大哭。

這則推文發布至今已經累計23萬人按讚，6.2萬次轉推，不少網友看完都熱淚盈眶，紛紛留言，「失智症真的很辛苦在不知不覺中做了討厭的事情，清醒時又責怪自己，你的父親就是如此」、「可以感受到父親的溫暖以及他對家庭的愛」、「真的有洋蔥....」、「這句『不要給別人添麻煩』直接惹哭我」、「我的祖母也患有失智症，幾年前去世了，當時我也發現了類似的筆記，看到後淚流不止」、「父親的性格值得緬懷，好偉大的父親」。

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