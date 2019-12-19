8歲女染敗血症亡！揭選美皇后媽虐待罪行　喝廁所髒水、關性玩具房

▲雷莉可能是喝了廁所髒水感染敗血症死亡垢。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國西維吉尼亞州（West Virginia）一名8歲女童在去年12月26日去世，但死後卻被發現身上有多處傷口，包括直腸撕裂。法醫調查指出，女童死於敗血症，恐怕是因為她被選美皇后的繼母禁止喝水，只好喝廁所的髒水。

綜合外媒報導，雷莉（Raylee JoLynn Browning）去世後，身上被發現瘀傷、燒傷以及直腸撕裂傷。她的34歲父親馬蒂布朗寧（Marty Browning）、36歲繼母茱莉（Julie Dawn Titchenell-Browning）及其妹妹雪莉（Sherie Titchenell）全數被逮捕，被指控疏忽造成兒童死亡，並罰款10萬美元。

報導指出，雷莉去世的前一天，被關在一個放有性玩具及羊角錘的房間內，而同住一間房的雪莉卻無法說明房內為什麼會有這些東西。

茱莉作為2019年「橡樹葉子」（Miss Oak Leaf）的選美皇后，雷莉並非她第一個小孩。她的另一個女兒目前住在寄養中心，並透露大人會用金屬物品、皮帶或勺子毆打雷莉，強迫她接受痛苦的懲罰，甚至3天不准喝水，「有幾次我發現她在廁所喝水，我猜她是被水感染的，我告訴她水很髒，但她就是太渴了」。

法醫的報導指出，雷莉很有可能死於一場敗血症的感染。醫護人員表示，雷莉的父親應該很清楚她的病情，雷莉很有可能是虐兒案的受害者，因為她長年來因各種各樣的傷害住院，老師們也多次提醒社會工作者注意她被虐待的狀況。

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