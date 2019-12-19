宗教狂熱份子槍殺2員警　巴基斯坦傳疫苗陰謀論影響接種率

▲男童正在接種小兒麻痺症疫苗。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

巴基斯坦目前是小兒麻痺症的疫區，疫情十分嚴重，醫護團隊18日在西北部的開伯爾-普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa）進行接種作業時遇襲，2名負責護送疫苗的警員受到槍傷後不幸殉職，目前兇手的行蹤還在調查當中，不排除是激進的伊斯蘭團體所為。

巴基斯坦今年有104例的小兒麻痺症報告，大多數位於普什圖省與阿富汗接壤的地區，與2018年的12例相比有了驚人的成長。衛生部門在16日發起為期5天的行動，替全國超過4千萬名5歲以下的兒童接種疫苗。

衛生部長紮法爾·米爾扎（Zafar Mirza）表示，在警察加強保護下，已部署了26萬名醫護人員來完成這項任務。

#Pakistan accused of cover-up over fresh #polio outbreak https://t.co/0jVvkf5UxA — Aseefa B Zardari (@AseefaBZ) 2019年11月8日

小兒麻痺症原名脊髓灰質炎（poliomyelitis），5歲以下的兒童都是感染的高危險群，患者會出現漸進的肌肉萎縮症狀，隨著病情發展，四肢逐漸出現各種畸形，目前疫苗接種是對抗小兒麻痺症最好的方法。

雖然衛生部門盡力在推動與宣導，但許多父母仍拒絕讓小孩子接種疫苗，因為當地一直有消息指稱，醫護團隊其實是特工組織，而接種疫苗是西方對穆斯林進行絕育的手段。

巴基斯坦政府已嘗試通過各種公共教育運動來打擊這些假消息，總理伊姆蘭·汗（Imran Khan）甚至聘請牧師，體育明星和娛樂圈名人來反擊假消息，並敦促父母為孩子接種疫苗。