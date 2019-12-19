西班牙足球「經典大戰」爆示威！加泰隆尼亞籲當局「坐下來談談」

▲西班牙皇家馬德里對上巴塞隆納的足球賽事「經典大戰」（El Clásico）18日晚間登場，加泰隆尼亞球迷高舉旗幟，要求當局展開對話。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

西班牙「皇家馬德里」對上「巴塞隆納」的足球賽事「經典大戰」（El Clásico）18日晚間登場，在分離主義團體「民主海嘯」（Democratic Tsunami）號召之下，數千名加泰隆尼亞民眾賽前就集結在球場外，高喊「獨立」、「釋放政治犯」的抗議口號，場內也有許多人舉起旗幟，要求政府「坐下來談談」，部分人士與警方爆發衝突，至少12人受傷。據了解，全球預估6.5億人觀看這一場比賽。

▲▼抗議人士集結在球場外，部分人士與警方發生衝突。（圖／路透）



綜合BBC、半島電視台報導，皇家馬德里對上巴塞隆納，足球賽18日晚間在加泰隆尼亞的諾坎普球場（Nou Camp）登場，「民主海嘯」呼籲大家賽前4小時開始集結。

抗議人士把館外道路擠得水洩不通，高喊「獨立」與「釋放政治犯」的口號，設置路障，縱火燃燒垃圾桶。有些人與警察爆發衝突，丟擲玻璃瓶，警察則出動泡沫子彈（Foam Bullets）驅離人群。根據通報，至少12人受傷。

▲▼體育館內的球迷也高舉旗幟響應抗議，要求政府對話。（圖／路透）



比賽期間，體育館內許多球迷高舉「西班牙，坐下來談談」旗幟，要求當局展開對話，或者大喊「自由」口號，有些人放開手上的黃色氣球，一度導致比賽短暫暫停。最後，比賽以0比0的比數平手落幕。

4/5 #18D



Tsunami Democràtic ha tingut des de l'inici l'objectiu de recuperar l'agenda i l'autoestima. Ha pres la iniciativa i ha marcat quin és el camí per resoldre el conflicte polític de Catalunya.



L'objectiu marc està sent assolit gràcies al compromís de milers. pic.twitter.com/7G9eusU5SH — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) December 18, 2019

「民主海嘯」10月在機場發起抗議，阻礙高速公路的交通，因此被當局視為犯罪組織，他們宣稱，這次超過2.5萬人參與抗議。但是，根據警方統計，場外僅有5000名示威者。此外，球場內預計有10萬人來道現場觀看賽事。

據了解，皇家馬德里（Real Madrid CF）與巴塞隆納（FC Barcelona）的足球賽被稱為「經典大戰」，是全球最受關注的足球賽事，預估吸引全球6.5億人觀看。這次比賽原訂10月舉行，但因西班牙最高法院宣判，9名加泰隆尼亞分離主義領袖需入獄服刑，引發大規模抗議，遭到延期。

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