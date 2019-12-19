台積電「秒填息」破滅　除息2.5元後早盤貼息

▲台積電今日除息。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

台積電（2330）今（19）日除息2.5元，一開盤市值就減少648億元，台股指數也隨即蒸發21.62點。台積電昨收在344.5元，除息參考價為342元；台積電今以340開出、跌1元，早盤呈現貼息，部分法人看好台積電「秒填息」破滅。

美股四大指數漲跌互見，台積電周三ADR跌0.130.13美元或0.22%，以59.1美元作收，ADR收盤價折合新台幣每股約357.35元。

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從外資操作來看，進入第4季，外資圈頻頻調升台積電股價目標，最新價位普遍落在350至385元區間，加持除息行情表現。然而外資在昨日賣超9353張，投信與自營商分別買超295張和274張，土洋法人對作，近五日外資買超張數瞬間縮水至5876張。

台積電今年改採按季配息，由於今年配發現金股利10元，其中8元為去年盈餘所配發，第1季獲利則配發2元，已於10月17日發放；第2季則於今日除息後，於明年1月16日發放。

受到美國聯準會（Fed）持續寬鬆，加上美中達成第一階段貿易協議，資金注入權值股等外在環境因素下，台積電上週連日攻高，上周五更一舉突破340元、達343.5元，本周二又再度攻高，來到345元歷史新高。

由於5G手機、5G基地台、伺服器、CIS感測元件晶片等需求強勁，讓7奈米產能持續供不應求，產能吃緊，甚至有供應鏈表示，7奈米製程交期要超過100天，供應鏈為等貨付出慘痛代價。

受惠AMD、高通、聯發科等客戶拉貨，7奈米製程需求暢旺，加上5G晶片訂單滿載，市場看好第4季營收將同步創歷史單季新高；加上7奈米產能滿載，造成供應商要排隊等產能釋出，市場預期，台積電業績點火將延續至明年第1季，且在台積電同步上調7奈米和5奈米資本支出下，預料明年上半年量產的5奈米也將供不應求，明年第1季將迎淡季不淡好光景。

▼台積電今日除息。（圖／記者湯興漢攝）



