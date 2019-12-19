美股漲跌互見 　台指期開盤上揚14點

▲美股道瓊下跌 27.88 點。回頭看台指期今（19）日開盤上漲 14 點，來到 12,110 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

隨著美國聖誕假期即將來臨，美股的交易狀況已開始變得較為平淡，週三（18 日）美股表現大約持平，其中道瓊指數、標普 500、費城半導指數小幅收跌，那斯達克指數則是連續 6 個交易日上漲，再創歷史新高。回頭看台指期今（19）日開盤上漲 14 點，來到 12,110 點。

美股道瓊指數下跌 27.88 點，或 -0.10%，收 28239.28 點。那斯達克指數上漲 4.37 點，或 0.05%，收 8827.73 點。標普 500 指數下跌 1.38 點，或 -0.04%，收 3191.14 點。費城半導體指數下跌 1.63 點，或 -0.09%，收 1820.29 點。

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市場正觀察美、歐是否可能進一步擴大貿易戰， 日前美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）曾表示，為了降低與歐洲的長期貿易逆差，可能提高歐洲商品的關稅，美國與歐盟的貿易非常不平衡，2019 年美國對歐盟的貿易逆差，可能達到 1800 億美元，美國需要找到向歐洲出售更多商品的方法。

截至今早8：47，台指期上漲 12 點，來到 12,108 點。