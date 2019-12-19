美眾院外委會通過《西藏政策及支援法案》　應給藏人宗教自決：涉入就制裁

▲美國眾議院18日正發生2件大事，川普的彈劾條款表決，及外委會通過《西藏法案》。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國眾院外委會18日通過《西藏政策及支援法案》，為藏人宗教自由的保護立下另一項根據。由於中共政府有意要選出第15世達賴喇嘛，法案特別重申，達賴喇嘛的轉世或繼任，唯由藏人佛教界全權決定，若中國政府或官員出手干涉，美方將會祭出制裁。

《中央社》報導，美國2002年即推出《西藏政策法》（Tibetan Policy Act of 2002），明定西藏宗教領袖的辨認和就職，為純粹宗教事務，只能由藏人佛教內部事宜的宗教當局決定，須參考的意志只有信徒和（第14世）達賴喇嘛。

法案指出，若美國一天不能在西藏首府拉薩設立領事機構，中國就不得在美國新設領事機構；若中國干預達賴喇嘛繼任者辨識、轉世的程序，會被美方視為「違反藏人佛教徒及西藏人民的宗教自由」，並且能對涉入的中國個別官員進行制裁，包括經濟和簽證方面。

眾院外委會主席恩格爾（Eliot Engel）表示，北京已表態計畫選出第15世達賴喇嘛在內的新一代西藏宗教領袖，卻不讓西藏人民透過神聖古老的傳統自決，「這樣的舉動違反基本宗教自由原則，讓人難以置信。」對中國侵犯人權議題長期關注的共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith）表示，2009年以來，已經超過150位藏人自焚抗議中國佔據西藏及壓迫西藏人民，最近一位自焚的藏人則是24歲的雲丹。

史密斯指出，北京在中國國家主席習近平統治下，想要將藏人佛教混血成中國宗教，進而激化年輕人採取極端行為。