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不斷更新／美眾院表決彈劾川普！　「辯論持續中」總統推特狂放砲

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▲美國總統川普（左）眾議院議長裴洛西（右）。（圖／路透）

▲美國總統川普（左）眾議院議長裴洛西（右）。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國眾議院於美東時間18日上午展開彈劾川普與否的辯論，包括指控川普濫用職權和妨礙國會調查，料將於18日晚間（台灣時間19日上午）投票表決。川普上任至今3年多，先有通俄門，後有通烏門，其他關於種族歧視、人身攻擊等爭議；如今隨著彈劾在即，美國各地也有許多民眾揭竿要川普下台，而川普還是像往常一樣，繼續在推特上狂轟猛炸。

06：48更新

共和黨籍眾議員戈莫特（Louie Gohmert）在台上為總統辯護時，不小心將2016年干預大選的俄羅斯說成烏克蘭；眾院司委會主席納德勒（Jerry Nadler）隨即表示，他很擔心有任何一位眾議員，會在國會裡面大肆幫俄羅斯宣傳。戈莫特後面的發言時間，開始大吼大叫，但麥克風被關掉。

06：02更新

民主黨眾議員希夫（Adam Schiff）表示，「川普想作弊，這下他被逮到了。」白宮顧問康威（Kellyanne Conway）在台上發表40分鐘的辯論，表示川普並沒有將這次的彈劾案當作他一生傳奇的一粒汙點，而總統此刻正在實時追蹤現場最新狀況，但他很忙，「他還有很多事要做」。

05：49更新

台灣時間4點30分，正當眾議院對川普的彈劾表決如火如荼進行，白宮刻意選在這個時間點將聖誕卡片送到國會；一名白宮職員拿著一疊卡片，到參議院每個參議員辦公室發放。台灣時間4點56分左右，眾院司委會主席納德勒（Jerry Nadler）為彈劾條款辯論，表示重點不在外界質疑的時程加速，「重點是腐敗和違憲問題。是關於一個總統濫權要求盟友介入我們的選舉，還有對我們的持續威脅。就是這三個柱子撐起來的，當這些柱子倒了，整個總統的防禦就垮了。」

▲▼川普彈劾案程序。（圖／記者錢玉紘製）

▲川普彈劾案程序。（圖／記者錢玉紘製）

眾議院於美東時間18日上午大約9點開始，針對2項川普彈劾條款進行辯論，預計時間至少6小時，最後的投票時間約會在當天晚上7點至8點（台灣時間上午8點至9點）之間。若眾議院通過彈劾川普條款，將會讓73歲的川普過上一個焦慮的聖誕節，因為條款將送交至參議院進行表決，逼宮總統大位。

▲▼支持彈劾川普的民眾。（圖／路透社）

▲▼聖誕節前一周，全美各地不少民眾上街要求川普下台。（圖／路透）

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

川普於台灣時間19日凌晨0點發推，「到最後，什麼事都沒發生」，「如果參議院沒有辦法將總統定罪除掉的話，我相信一個總統不能被離開辦公室。」川普再說，一開始根本就不該有這場彈劾，「如果這是新標準的話，每個總統都應該被彈劾。」他稍後用全大寫字體痛批民主黨，「激進左派撒的是兇惡狠毒的謊言，而民主黨沒有任何作為。這是在侮辱美國！這是在侮辱共和黨！」

►彈劾表決前夕　川普「寫6頁信」痛罵裴洛西：汙辱、惡意、向民主宣戰！

►川普面臨眾院表決...陷危機照罵人！一張圖看懂「彈劾3大程序」

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美眾院表決彈劾川普！　「辯論持續中」總統推特狂放砲
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