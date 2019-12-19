買新家砸86萬裝潢！半年後「真屋主」敲門：這是我家唉　他氣炸怒告房仲

▲買新房砸86萬裝潢，竟有真屋主上門「這是我家唉」，他氣炸怒告房仲。（圖／翻攝自看看新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

許多人購買房子後，可能會多花一筆錢重新裝潢，把室內格局打造成喜愛的樣子。江西省鷹潭市就有一名張姓男子2017年透過仲介，在鷹潭市某大樓社區買下一間房屋，並且再砸下20萬元（約新台幣86萬元）裝潢，但最後他卻得知房子是別人的，自己買的房子在社區內另一棟大樓，讓他氣炸決定提告。

綜合大陸媒體報導，張男2017年透過家樂居博泰房地產仲介購屋，接著經過仲介帶看2次房子之後，他決定買下位在鷹潭市天潔路水岸華府社區的房屋，並且委託仲介幫忙代辦房產證，但他卻發現自己拿到的房產證怪怪的，因為當初仲介帶他看的房子位在25號大樓，但他房產證上的記載資訊卻是寫著D20號大樓。

▲花了86萬裝潢新家，結果「新家」卻是別人家的房子。（圖／翻攝自看看新聞）

負責的姜姓仲介後來告訴他，因為樓號編排方法有改變，所以才會有不一樣的住址，加上提供的鑰匙又能將房門打開，所以他也就相信仲介的說詞，付款後開心的搬進新家，並開始了為期5個月的房屋裝潢工程，前後總共投入近86萬新台幣的裝潢費用。

房屋裝潢好時已經臨近2018年春節，真正的屋主從上海市回鷹潭過年，發現房屋被其他人裝潢後立刻報警。張男氣得與「真屋主」理論，但經過多方查證後，發現確實是他裝修錯了房子，他買的房屋位在25號大樓後方的28號大樓，當初承辦的房仲也坦承確實搞錯了。

▲張男決定對家樂居博泰房地產提告。（圖／翻攝自看看新聞）

姜姓仲介表示，房屋訊息是透過自己的同事收集，當初房東將房門鑰匙一併交給了同事，究竟是哪一個環節出錯，她自己也搞不清楚。張男對於花了86萬裝潢卻弄錯的結果相當生氣，決定對家樂居博泰房地產仲介提告，目前正在等待法院的判決。