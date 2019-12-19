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汽車零組件股「新兵報到」！湧盛電機每股42元登興櫃　台灣唯一車用壓縮機大廠

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▲湧盛電機副總經理萬芸榮、董事長暨總經理萬正在、發言人方宗琦。（圖／湧盛電機提供）

▲湧盛電機副總經理萬芸榮（左）、董事長暨總經理萬正在（中）、發言人方宗琦。（圖／湧盛電機提供）

記者楊絡懸／台北報導

汽車空調壓縮機與熱交換器大廠「湧盛電機」（2249）將於19日正式登錄興櫃，登錄價為42元，主辦承銷商為凱基證券。湧盛董事長萬正在表示，全球除了歐洲與北美洲主要市場，其他地區汽車空調壓縮機AM（副廠件）產品市場均尚未成熟，成長空間相當大，未來營運看旺。

根據財政部關務署統計資料計算，湧盛電機銷售的汽車空調壓縮機占全國出口量95.41%，不僅是全台唯一車用壓縮機製造大廠，也是全台最大的汽車空調壓縮機出口商。

請繼續往下閱讀...

湧盛在壓縮機產品定位方面，公司開發、製造與銷售主要是高品質AM產品，也同步銷售原廠所生產的OE（原廠件），以及其他副廠的AM產品。萬正在指出，全球市場雖大，但競爭力才是決定是否搶到訂單的重要關鍵，和同業相比，湧盛是全球業界少數同時擁有OE件、經銷AM件和自製AM件的廠商，產品機種超過3000項，並擁有自有品牌「SIGMA JP」。

在自製AM件部分，萬正在表示，湧盛擁有堅強的研發團隊、專業級實驗室，並與主要客戶長期往來，能及時取得市場資訊而製造出新產品，領先同業開發，搶得市場先機，且品質優於同業深獲客戶長期肯定及信賴。

另一方面，儘管日本市場特性非常保守且封閉，不易切入，但湧盛子公司深耕日本市場多年，成為日本通路的關鍵供應商，掌握市場通路，產品銷售遍佈全日本，帶來穩定營收並維持高利潤。「SIGMA JP」深耕市場20年，於市場上享有盛名，銷售客戶遍及全球。

根據財團法人車輛研究測試中心分析顯示，AM與OE產品價差有30%左右，加上AM件擁有少量多樣的特性，因此長期以來受到消費者的喜愛；PWC Japan研究報告也指出，全球汽車保有量將從2020年的13.8億輛，成長至2050年20.1億輛，成長幅度高達45.65%，新車保固年限平均為3年，而汽車使用年限平均為10年。

近年全球景氣不佳，使得消費者傾向維修舊車延長汽車使用年限，再加上AM件品質逐漸提升，並有接近OE件的趨勢，越來越多消費者選擇於汽車過保後，購買品質相當且價格更有競爭力的AM產品。

就整體市況而言，湧盛認為，汽車空調在部分地區十多年前僅裝載於高級車或列為選配，近年才下放至全車種（系）並列為標配，逐漸普及；隨著車輛平均使用年限增加、連同行駛里程數增加，替換壓縮機的需求也持續提升。

湧盛今年上半年每股盈餘（EPS）為4.66元，優於2018年上半年的2.51元、以及2017年上半年的1.74元，獲利表現亮眼，也顯示出業績有逐年成長的趨勢。

 
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