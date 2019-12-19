大成引進世界麵包冠軍御用昭和麵粉　股價創11年來新高

▲大成集團與日本昭和產業株式會社17日舉行簽約記者會，由大成集團董事長韓家宇（圖左），日本昭和產業社長新妻一彥代表簽約。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

大成長城集團宣佈與日商昭和產業簽下戰略合作契約，將引進進世界麵包冠軍御用「昭和麵粉」專業配粉技術，搶攻高端烘焙市場，激勵大成近來股價逐步墊高，今（18）日收盤為每股43.7元，創下11年來新高。

大成集團17日與日本昭和產業簽定戰略合作案，董事長韓家宇表示，雙方將斥資20億元合資興建全台最大的雞蛋旗艦廠，預計2021年於彰化完工，並引進新技術開發精緻專業麵粉，搶攻高端市場。

請繼續往下閱讀...

大成集團搶得「鮮」機的消息一出，激勵今天股價開高走高，盤中來到43.8元高點，創下2008年8月11年多來新高價，終場以43.7元收盤，表現相對其他食品類股強勢。

韓家宇董事長表示，這次與日本昭和產業合作，引進世界級的專用粉技術、系統化管理與設備，加上大成集團麵粉事業整合中日台優勢與兩岸三地的經營能力，預期將對台灣、華人餐飲市場帶來更優質的食材，也幫助台灣烘焙產業技術提升，更加國際化。

大成集團董事長韓家宇表示，這次與日本昭和產業合作，引進世界級的專用粉技術、系統化管理與設備，加上大成集團麵粉事業整合中日台優勢與兩岸三地的經營能力，預期將對台灣、華人餐飲市場帶來更優質的食材，也幫助台灣烘焙產業技術提升，更加國際化。

日本昭和產業的穀物進口量居日本食品製造行業第一名，小麥粉在日本市占率13%、預拌粉市占率10%。並提供日本便利商店95%的麵粉製品，其製粉、配粉技術與專用粉研發不僅在日本名列前茅，在台灣進口麵粉市場上也排名第一，世界麵包冠軍吳寶春、知名的野上麵包坊(野上智寬)等，均使用日本昭和麵粉。

大成旗下國成麵粉副總經理周肇祥指出，目前台灣麵粉廠的專用粉最多約100多項，國成麵粉副總經理周肇祥預估，大成昭和合作後，可以逐漸增加至逾200項精緻專用粉，提供台灣餐飲烘焙產業更多專用粉。