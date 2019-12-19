金正恩「射飛彈」祝川普耶誕快樂？　不可能理由曝光…平壤顧慮北京

▲北韓過去試射「火星-15」洲際彈道飛彈。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台Korean Central Television）



記者王致凱／綜合報導

北韓近期測試新武器動作頻頻，日前更放話準備好送美國一份「耶誕大禮」。不過，南韓智庫韓國統一研究院（Korea Institute for National Unification）專家分析，北韓顧及北京當局態度，不太可能在年底前再度試射洲際彈道飛彈。

根據《韓國先鋒報》（The Korea Herald）報導，韓國統一研究院北韓問題研究辦公室主任Hong Min說，「考慮到北京的立場，在中日韓三國領袖峰會前後，甚至到年底之前，北韓不太可能試射飛彈。」

南韓總統文在寅、日本首相安倍晉三和中國國務院總理李克強預定24日在中國舉行三邊會談，此外文在寅和中國國家主席習近平當天還會舉行雙邊領袖峰會。Hong Min表示，如果北韓在此前後發射飛彈，中國將感到尷尬。

北韓外務省對美事務副相李泰成月初才放話說，如果美國錯過年底的談判期限，也可以選擇來自平壤的「耶誕大禮」。但也有其他北韓事務專家持不同意見，認為如果美國遲遲未能提出新的無核化建議，或是不足以吸引北韓重回談判中，平壤真的有可能選擇進行洲際彈道飛彈測試。

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