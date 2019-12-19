H胸網紅手機被偷！拒付贖金...「輪流含2根香蕉」深情片流出

▲越南網紅娜娜（Võ Thị Ngọc Ngân）臉蛋姣好、身材火辣。（圖／ 翻攝自IG，下同）

圖文／周刊王

越南性感H胸網紅娜娜（Võ Thị Ngọc Ngân）日前發現手機不見，之後接到歹徒勒索電話，要她支付贖金3億越南盾（約新台幣40萬），當下沒有理會，結果過沒幾天就看見自己的「含蕉」不雅片流出。不過網紅娜娜不在意，還在聲明中附上連結，相當霸氣。

綜合外媒報導，網紅娜娜手機裡除了有裸照外，還有多部與男友拍攝的性愛片，由於她手機相簿沒有設置密碼，且雲端的帳號密碼也忘記，無法刪除相關影像，因此不斷遭歹徒威脅。只是網紅娜娜不願支付贖金，她認為就算付了錢，對方也早已備份，只是個無底洞，不如坦蕩蕩面對。

▲不雅影片流出。

接著一段不雅影片在色情網站流出，影片中網紅娜娜戴著米奇頭飾、含著香蕉對著鏡頭深情拋媚眼，接著用兩根香蕉輪流撫慰寂寞空虛的身體。對此網紅娜娜證實，確實拍過這段影片，但當初是拍給自己看，無意公開，讓大眾感到不適很抱歉，目前已經報警。

事實上，在影片流出之前，網紅娜娜的作風就相當大膽，社群平台上多有穿著泳衣的清涼照，傲人的上胸、S腰身一覽無遺。

更多 CTWANT 報導

【外遇偷歡2】鐵粉變謝和弦老婆 Keanna一路相伴全是空

徐若瑄被爆討厭日女星 10年後製作人吐實情網氣炸：太渣了！

工程師第一次談戀愛！捧「330萬幫買房」 她收下秒翻臉：噁心