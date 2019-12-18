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台積電明日除息　影響加權指數蒸發約21點

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▲▼16日台股在台積電熄火下大漲格局不再，盤中震盪走高，未能攻克12000點關卡。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股權王台積電明日除息。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

明（19）日台積電（2330）除息交易，發行市值將減少約648億元，台積電指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約21.62點。

台積電在今年改以每季配息，本次配息每股2.5元，明年1月16日發放。而台積電股價也站到340元之上，填息行情備受市場關注。

請繼續往下閱讀...

證交所表示，證交所自編的發行量加權股價指數之基值係依加權股價指數編製要點及分類指數規則維護，為維持股價指數的連續性，該指數之計算公式：股價指數 ＝ 所有採樣股票總發行市值 ÷ 當日基值 × 100。當採樣股票遇股東無償配股除權時，發行股數增加而股價下降，其發行市值（股價 × 發行股數）仍維持不變，故不影響股價指數。

遇採樣股票除息時，因除息不必調整指數基值，其發行股數不變但股價因配發現金股利而下降，發行市值將減少，故依各除息股票之發行股數大小、現金股利高低而對相關股價指數產生大小不同的影響

臺灣證券交易所於每日收盤後亦編有相關股價指數的「報酬指數」，報酬指數調整基值的條件與股價指數相同外，遇股票除息時也調整指數基值，該等指數不受現金股利影響而反映市值變動，為衡量投資績效之重要指標。

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