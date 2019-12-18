顧立雄看好台商回流帶動企業「轉骨」　撐起台灣至少10年發展

▲隨著熱錢湧入，帶動台股近期屢創新高，新台幣也步步向30元大關靠攏。（圖／記者黃克翔攝）

記者紀佳妘／台北報導

在熱錢湧入下，激勵台股續創新高，市場擔憂基本面與金融面表現脫鉤，金管會主委顧立雄今（18）日對此提出3點分析，同時明年台灣經濟成長率若能維持與今年的水準，加上台商資金回流、台商回台投資，整體企業轉骨，可望撐起未來10至20年的發展動能。

台股近期持續挺在1萬2000點關卡之上，市場擔憂這波行情是資金堆疊出來的榮景，恐怕稍縱即逝。金管會主委顧立雄提出3點分析，首先是從本益比來看，目前股市表現還算合理；再者是在資金寬鬆的年代，資金當然要找到一個去路，而股市當然也是適合投資標的之一，但資金寬鬆不只是外資，就連內資也占很大一部分。

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第三是從個股來看，也反映出整個股市的前景，顧立雄以台積電為例，近期股價不斷衝高，帶動市值也向上攀升，成為市場眼中的「護國神山」，最主要是公司表現好，且在可見的將來也會表現得非常不錯，也就是基本面有所支撐。

不過，顧立雄也認為，資金寬鬆的年代還有多久的時間尚未可知，但所反映的是市場對於遠景仍有期待，像是美國總體經濟的數據沒有呈現衰退的狀態，加上中美貿易戰停歇、資金回流等，帶動市場信心，接下來得密切關注實際表現如何。

顧立雄強調，「股市永遠離不開基本面」，股市想維持高檔，除了要有基本面支撐外，再來就是殖利率是否夠吸引人，「假如我們營收，我們上市櫃獲利沒辦法有這樣的支撐，終究中長期來看股市的表現，還是沒辦法有一個維持這樣的一個榮景」。

整體來看，顧立雄提及，台灣在總體經濟表現，今年可望位居四小龍之首，若明年也能維持這樣的經濟水準，加上台商資金回台，台商回台投資，將生產基地移回台灣，將附加價值高的地方移回台灣，這樣整個企業轉骨，若有好的基礎做支撐，撐起台灣未來10至20年的發展就可有所期待。