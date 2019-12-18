農業用地設置綠能設施　可免徵地價稅

▲財政部。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部日前發布解釋令，清楚說明如果農業用地依據「申請農業用地作農業設施容許使用辦法規定」設置綠能設施，並且取得農業住管機關核發同意容許使用的證明文件，並經能源主管機關同意備案，可以適用課徵田賦（目前停徵）規定，免地價稅。

財政部賦稅署解釋，作為農業使用的農業用地為田賦的課徵範圍，為配合國家再生能源政策，容許辦法將綠能設施納入規範，不論是農業設施屋頂設置副署綠能設施，或者是結合農業經營的地面型綠能設施，只要該農業用地仍是農業是用狀態，就可以適用田賦，免徵地價稅。

請繼續往下閱讀...

官員解釋，就像是在雞舍上面裝置太陽能板，雖然有裝置綠能設施，但是下面的雞舍若仍在經營，農業目的仍然沒有消失，此時該地就仍可免徵地價稅。

另非屬設置於農業設施的綠能設施，申請免與農業經營相結合，已經濟部公告嚴重地層下陷地區屬不力農業經營的農業用地，依法公告汙染場址或管制區等為限，該綠能設施業經行政院農業發展委員會認屬農業設施性質，亦併予放寬課徵田賦。

官員也提醒，如果該農業用地未作農業使用，導致綠能設施與農業經營無關，或免與農業經營相結合的綠能設施改作其他用途，仍應改課地價稅；就前述案例來說，如果雞舍已經不再養雞或停止經營，就可能會被課徵地價稅。