杏輝三箭帶動全球訂單持續成長　杏國胰臟癌新藥三期臨床收案近8成

▲杏輝集團及其下子公司經營團隊。（圖／杏輝提供）

記者姚惠茹／台北報導

杏輝（1734）今（18）日舉行集團聯合法說會，會中回顧今年集團的各項研發成果，其中子公司杏國新藥（4192）研發治療胰臟癌新藥SB05PC全球多國多中心三期臨床試驗將在明年完成收案，預計2020年中進行期中分析，而在中國大陸胰臟癌三期臨床試驗一線用藥也將在2020年開始執行，並評估授權海外合作夥伴。

杏輝集團董事長李志文表示，集團在新藥、天然植提及藥食製劑的三箭策略，近年成果陸續展現，包括杏國研發治療胰臟癌新藥SB05PC全球三期臨床試驗收案例數近8成、大陸子公司杏輝天力發展天然植提原料有專利保護並陸續接到國際訂單、台灣杏輝營收及獲利高度成長，外銷也明顯增長。

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李志文表示，杏輝以大健康產業布局，長期研發強化大腦健康、肌肉能量及提升免疫力的天然提取原料與健康食品，提供預防醫學、高齡化、亞健康族群、慢性難治性疾病的保健輔助，旗下目前共領有7個延緩衰老、抗疲勞、提升免疫力、調節過敏體質、調節血脂、血糖及膽固醇等健康食品認證字號的健康食品，外銷也不斷增加。

李志文指出，子公司杏輝天力近年展現高研發能量，研發成果除積極佈局全球專利，並在國際期刊發表研究報告10多篇，其中管花肉蓯蓉提取物已獲19國52個專利授權，並在國際期刊發表9篇研究報告，原料行銷多國，在台灣開發的產品通過衛生署｢延緩衰老｣健康食品認證。

李志文表示，還有茯苓三萜提取物則獲17國66項專利，所開發產品通過「免疫調節」及「輔助調整過敏體質」健康食品雙認證，以及最新研發的杏補宜核桃肽粉，今年除了榮獲中國植物提取物產品創新獎，其神經保護功效研究報告發表於國際期刊，國際知名度大開，訂單也陸續到位。

李志文指出，杏國研發中新藥SB05PC「帶正電紫杉醇微脂體」全球胰臟癌二線用藥正在美國、台灣、法國、匈牙利、南韓、俄羅斯、以色列等七國執行三期臨床試驗，收案順暢符合原先規劃，自去年11月在台灣首例收案，截至今年12月17日止，收案人數累計超過170例，已接近目標總收案病患數218例的8成，預計明年年中進行期中分析。

李志文強調，SB05PC在中國大陸申請胰臟癌一線用藥，已在今年6月中旬取得中國國家藥品監督管理局(NMPA)許可，獲准於中國大陸執行三期人體臨床試驗，目前在中國大陸完成試驗藥品物流，預計明年開始收案，並獲數家國外廠商積極爭取授權，公司尚在評估中。