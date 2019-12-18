玉山Pi拍兔Debit卡搶攻年輕族群　最高4.5% P幣回饋無上限超吸睛

▲「玉山Pi拍兔Debit卡」具有存提款、轉帳、刷卡與悠遊卡小額支付功能，最高享4.5% P幣回饋無上限。（圖／玉山銀行提供）

記者紀佳妘／台北報導

玉山銀行今（18）日宣布與網路家庭旗下Pi拍錢包共同發行「玉山Pi拍兔Debit卡」，具備存提款、轉帳、刷卡功能、悠遊卡小額支付的功能，最高還可享4.5% P幣回饋無上限，搶攻大學生、職場新鮮人等年輕族群。

玉山銀行總經理黃男州表示，為延續玉山Pi拍錢包信用卡於市場上的好口碑，這次發行「玉山Pi拍兔Debit卡」，希望藉此服務更多年輕且善用數位服務的族群，享受銀行所提供的一站式數位金融服務，成為消費生活的首選。

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網路家庭暨Pi拍錢包董事長詹宏志表示，目前全台灣超過20歲以上的成年人口中，還有高達827萬人沒有信用卡。為拓展使用族群，這次與玉山銀行合作推出「玉山Pi拍兔Debit卡」，讓更多年輕族群也可無門檻地體驗行動支付的便利與優惠，藉此Pi拍錢包與P幣的應用族群將更擴大，打造更全面的P幣生態系。

這次推出的「玉山Pi拍兔Debit卡」是一張具備存提款、轉帳、刷卡功能、悠遊卡小額支付的晶片金融卡，只要年滿15歲以上者即可申請，其中卡面是以Pi拍錢包夥伴元素做設計，提供消費者耳目一新的感受。

至於卡友最關心的回饋部分，黃男州指出，在刷卡消費的同時，持卡人在存款帳戶的餘額即為刷卡消費可使用的額度，讓持卡人可以有效的控管消費，避免攜帶大量現金的不便及風險，每筆消費回饋也和玉山Pi拍錢包信用卡相同，一般消費享2.5% P幣回饋，綁定Pi拍錢包於露天拍賣、86小舖、全家便利商店、台灣大車隊等指定通路支付，最高享4.5% P幣回饋，所獲得的P幣，也可於全台超過18萬個Pi拍錢包合作通路，以1P幣等於1元新台幣折抵使用。