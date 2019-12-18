公股銀中首例！彰銀北門分行都更案動土　規劃金融科技分行

▲彰銀北門都更動土（圖／彰銀提供）

記者吳靜君／台北報導

彰化銀行為了響應政府推動都更及危老改建政策，加速自有資產活化，彰銀北門分行都更今（18）日動土，為公股銀行分行都更案的首家動土，預計2023年完工，分回之後彰銀預計規劃為金融科技分行。

彰銀表示，北門分行是位在大同區延平北路，是彰銀的第一家分行，在1912年（民國元年）所購置，自1948年業務擴展業務，改建工程近20次。2009年「欣隆建設股份有限公司」辦理都市更新案，彰銀考量建物屋齡超過50年，且辦公空間不敷使用，所以同意都更，費時10年之後才終於動工。

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這次都更案占地約485坪，土地使用分區為第三種商業區，獲得容積獎勵額度為24.27%。北門分行未來將興建地下4層、地上19層之鋼筋混凝土造建物，作為住商大樓使用，總樓地板坪數逾5,800坪。

該都更案完工後將成為西區門戶計畫指標性建物，不僅對於帶動台北車站商圈更新與再生有正面的助益，對於改善市容亦有示範作用。該都更案，彰銀占比四成為最大地主，預計可分回建物2,000多坪，未來北門分行將遷回延平北路一段之原址繼續為民眾服務，地上層之辦公室除自用外，將規劃出租，以增裕營收。未來彰銀將分回1、2樓之外，還有6到10樓的辦公區大樓，落成之後彰銀將會規劃為金融科技分行（Fintech 分行）。

彰銀表示，目前旗下有4個都更正在進行，除了北門分行之外，還有台北市的天津街房舍、位在兄弟飯店附近的城東分行、以及位在新北市的板橋分行都在都更進行中，其中天津街房舍最快明年5月動工。另外彰銀也有危老案件在南京西路的建成分行，因為明（2020）年5月以前申請危老重建有10%容積獎勵，所以預計在期限前申請。