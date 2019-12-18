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影／廣達林百里學生秀鮮肉照　自曝黑歷史「當年滿多女生後悔的」

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記者周康玉／台北報導

廣達董事長林百里今（18）日獲頒科技部「一等科技專業獎章」，同時分享他創業初始、廣達30年來的里程碑，以及他與電腦相識一甲子的歷程。

林百里準備了近20張投影片，第一章就是他學生時期、在台大電機系的青澀照片為開場，照片中的他才20歲，是個戴著黑框眼鏡、斯文又清瘦的大學生，立刻引起台下哄堂大笑，還有人忍不住起鬨，喊他「小鮮肉」。

林百里見台下笑開了，他的幽默開關被啟動，接著說，因為他是香港裔，「他國語講的不好，當時沒有女生喜歡他，甚至不要講喜歡，連跟他跳個舞都不要，但後來還『滿多人後悔的』...哈哈哈，好漢不提當年勇啦！」似乎在暗喻他當年的風流情史，再度引來台下一陣歡笑。

請繼續往下閱讀...

▼廣達董事長林百里學生時期照片 。（圖／記者周康玉攝）

▲▼廣達董事長林百里獲科技部ㄧ等科獎章 。（圖／記者周康玉攝）

林百里說，科技部陳部長要他來演講，他不改一向的幽默作風說「但是在科技部講科技是班門弄斧，給人家砸（招牌）的」，他可以講故事，講「他與電腦認識一甲子」的故事。

林百里秀出了一張舊電影海報，他說，最初對於電腦的認知，源自於一部科幻電影，叫做《禁忌的星球》（Forbidden Planet），又叫做《原子鐵金剛》，這部電影比起星際大戰等科幻電影足足早了20年。這故事在描述2020年地球太空人以超光速登陸遙遠星球的冒險故事，男主角Robby不僅運算能力強，有聰明頭腦又有美人，讓他很崇拜，「人生所就不就是如此？」

林百里還拿出自己7歲幼童時期的照片，照片手中的小男孩手中抓著一個可以變形的機器人，他說，這是他最早的啟蒙玩具，建構了他對AI、電腦與機器人的最初想像。

▼廣達董事長林百里最早期對電腦認知，源自於科幻電影。（圖／記者周康玉攝）

▲▼廣達董事長林百里獲科技部ㄧ等科獎章 。（圖／記者周康玉攝）

▼廣達董事長林百里秀出幼童時期照，並介紹手中的機器人玩具。（圖／記者周康玉攝）

▲▼廣達董事長林百里獲科技部ㄧ等科獎章 。（圖／記者周康玉攝）

林百里分享，他1988年和廣達副董事長梁次震一起創辦廣達電腦，當時桌上電腦（desktop）蔚為風潮，但他認為，運算不應該只是在桌上電腦，應該是攜帶型的（mobile），等於是筆電的前身。

林百里說，當時很多人不相信他們，認為廣達是因為不會做桌上型電腦，才要做攜帶型電腦，但事實上攜帶型電腦製造起來比桌上型難很多。然而隨著摩爾定律演進，半導體越來越省電，以及LCD螢幕、硬碟密度不斷升級，工程技術上讓攜帶型筆電實現的可能性越來越高。

「當時很多人以為我在作夢，說我科幻小說看太多了。」林百里說，他和梁次震對這項產品堅持七年後，生意才開始上來。

▼廣達於1989年做出第一台移動電腦。（圖／記者周康玉攝） 

 ▲▼廣達董事長林百里獲科技部ㄧ等科獎章 。（圖／記者周康玉攝）

林百里介紹廣達做出第一台移動型電腦，黑白螢幕、硬碟空間僅100M；1999年，林百里因為一名麻省理工學院教授Michael Dertouzos提出的論述：「任何人、任何時間地點，都需要氧氣和運算（Anyone,anytime,anywhere needs oxygen and computing）」讓他驚覺，原來運算不只是可以在電腦裡，還可以在雲端，對林百里而言，是一個重大啟發；也勾起他早期對於機器人的理解，也就是運算不需要再機器人內，而是遠端可操控，可以是一個箱子。

林百里因此開始想做雲端運算的伺服器，終於2000做出來，但當時只能用於企業，且臉書和Google等企業都還沒正式出頭，因此雲端伺服器銷售並未普及。

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