外銀點出2020年全球市場暗藏3風險　投資人掌握先機有4訣竅

▲花旗集團預測，明年經濟成長率為2.7%，與今年經濟成長率相當。（示意圖／pakutaso）

記者紀佳妘／台北報導

花旗集團今（18）日預測，明（2020）年全球經濟成長率為2.7%，不過市場上仍有3大風險，建議投資人可將投資組合朝向「防禦型」以及「低波動」的資產進行布局，同時也預期美國在經濟表現穩健下，聯準會（Fed）利率政策將按兵不動。

花旗銀今天舉辦2020年投資展望記者會，認為2020年投資主軸仍是「股優於債」，尤其新興亞洲股市、健康護理產業有表現機會，由於市場波動性加劇，黃金避險價值可望浮現。

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不過，花旗銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞提醒，面對地緣政治風險、貿易爭端以及景氣衰退風險，建議投資人應該留意4大主題，掌握投資先機。

首先是「2020股市仍有表現機會」，根據花旗集團的熊市指標分析，目前18項熊市指標中僅4項示警，相對於2000年17.5項示警與2007年13項示警，顯示股市似乎仍未有邁入熊市的疑慮，目前全球市場正處於牛市晚期階段，也就是經濟成長伴隨著信用利差擴大以及市場高度波動。曾慶瑞表示，2020年市場波動將成為常態，建議投資人應該靈活布局多元資產，或適度介入黃金等避險商品。

再者，花旗看好新興亞洲股市以及醫療保健產業，儘管美國企業成長性高、財務透明，向來是資金追捧的對象，但美股近期屢創新高，市場居高思危，建議投資人可以將眼光轉到本益比較低的新興亞洲市場；另在產業部分，健康護理產業不僅具有防禦色彩，在2020年市場風險意識抬頭的情況下，可望成為資金停泊的投資選擇。

第三，雖然預期2020年市場表現股優於債，但在低利環境下，固定收益仍是市場波動時應當考慮配置的部位，投資人可考慮布局美國投資等級債，可承受相關風險的投資人也可考慮適度配置收益較高的亞洲高收益債，不僅能提供穩定收益，同時也能擁有下檔保護。



第四，貨幣市場方面，英國在脫歐之後，可望利空出盡，歐元、英鎊有反彈機會，日圓則有避險特質，可望維持強勢。此外，受到美中貿易爭議拖累，加上澳幣、紐幣跟大陸經濟成長關聯程度高，建議投資人可考慮適度減少澳幣與紐幣部位。