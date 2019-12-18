貿協與AIT攜手設台美商務交流中心　明年將帶領MIT產品前進美國市場

▲台美商務交流中心成立開幕記者會，經濟部次長王美花（左６）、外貿協會董事長黃志芳（右6）。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

外貿協會今（18）日成立「台美商務交流中心」，鏈結台美相關機構，提供雙方產業協調、諮詢、研析、轉介、交流等服務，深化台美經貿合作，而貿協也預計明年夏天在美國西岸拉斯維加斯成立台灣商品展售中心，帶領MIT產品前進美國市場。經濟部次長王美花與貿協董事長黃志芳皆表示，由貿協從民間「推一把」，有助台美貿易暨投資架構協定（TIFA）、台美自由貿易協定（FTA）洽談。

台美商務交流中心將透過協調(Coordination)、諮詢(Consultation)、研析(Market research)、轉介(Referral)、交流(Networking circle)等方式，發揮鏈結平台的功能，提供廠商多元化的服務。為協助中小企業拓展通路並行銷產品，外貿協會另積極擴大服務範圍，將於美西設立臺灣商品展售中心，與5個美國駐外辦事處共同推動，帶領臺商布局美國市場，提供通路、物流、行銷等全新業務。

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黃志芳表示，一個是相互投資，另外一個是開拓彼此的市場，未來會舉辦很多的活動，包括商情研討會、投資說明會，很多州政府的辦公室都很希望跟貿協合辦美國各州的投資說明會，另外就是貿協也會組織企業訪問團彼此訪問。

黃志芳透露，中美貿易戰深化了台美經貿合作，雙方都認為現在是成立的最佳時機點；黃志芳強調，台美之間已非過去供應鏈的1.0層級，要翻轉升級為2.0的夥伴關係，強化台美企業合作，要從源頭的研發、創意發想等就開始執行。

黃志芳更提到，未來將在美國西岸成立台灣商品展售中心，目前規劃明年7、8月在拉斯維加斯設立，盼能整合當地物流夥伴、加強與通路合作，帶領台商MIT產品進駐美國，且若運作上軌道，未來也擬在美東再設立第二座中心。

王美花也說，今年全球在貿易戰干擾下，台灣面臨嚴峻挑戰，但也有不少機會，例如高科技電子產業都回流台灣，此外，Google、Amazon、Microsoft等在台加碼投資，喊話台灣是最好的投資選擇。