遠航案金管會遭指「護航放水」　顧立雄：歡迎來告

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

遠航爆出停飛烏龍，藍營立委指控金管會主委顧立雄護航放水，不過顧立雄今（18）日對此表示，選舉期間容易有政治操作，但要留意不要扭曲事實，甚至是涉及相關法律責任，「聽到說要去告發我，我是非常歡迎，希望他們不要扭曲事實，不要告錯人」。

民航局在2017年6月及9月因遠航屆期未改善資金貸與關係人的財務缺失，依民航法對遠航裁罰60萬元及300萬元，並副知勞動部、交通部、觀光局及金管會銀行局等單位，而金管會考量遠行是否正常營運將影響銀行債權回收，因此主動將相關裁處書轉給合庫，不過卻遭立委指控，此舉是在護航遠航，要求顧立雄應對外講清楚、說明白。

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金管會主委顧立雄今天受訪時表示，選舉期間，大家很容易做政治操作，但希望這樣的政治操作，不要扭曲事實也不要涉及相關可能的法律，「聽到說要去告發我，我是非常歡迎，希望他們不要扭曲事實，不要告錯人」。

顧立雄進一步說明，首先該函的起源是交通部民航局做出處分，且將副本發給銀行局，並沒有要求金管會要轉給合庫，而是「我們主動轉給合庫」，因此若金管會要袒護遠航，收到處分書就放著就好，何必主動將處分書轉給合庫，要求合庫本於授信5P原則進行查核，更質疑指控者「清不清楚什麼叫做徵授信5P原則，也許他們要回去上一下什麼叫做徵授信5P原則」。

顧立雄強調，細看處分書是遠航將資金貸給關係人，因此才有了處分，當時也要求這件事要改善，同時留意是否有影響整體財務狀況，隨後合庫了解後，也立即要求遠航做改善，因此在2017年底已將關係人資產轉移給遠航，這個問題也就解決了，同時也透過民航局協調，讓民航局、遠航、合庫之間建立資訊交流平台，避免出現資訊不對稱的情況。