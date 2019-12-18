SOGO案郭明忠擬提國際仲裁　太流：挑戰台灣司法的鬧劇

▲太流股權轉移爭議持續延燒，新加坡富商郭明忠擬訴諸ASTEP爭端解決機制，太流今（18）日表示，外人演出挑戰台灣司法的鬧劇，實有違國際投資的常理。圖為SOGO百貨員工。（圖／記者張一中攝）

記者林淑慧／台北報導

太流股權轉移爭議持續延燒，新加坡富商郭明忠擬訴諸ASTEP爭端解決機制，太流今（18）日表示，外人來台投資，不思循正常管道、依法辦理，卻訴諸媒體，演出挑戰台灣司法的鬧劇，實有違國際投資的常理，並保留司法追訴權。

太流公司原本由太平洋集團掌控，並藉由太流持有超過70%的SOGO百貨股份，間接實質掌控年營收逾新台幣450億元的SOGO百貨。前太流負責人李恆隆今年將太流股東權利轉移給新加坡麵包物語（Bread Talk）集團主席郭明忠。

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郭明忠所成立的天義公司今天委託東吳大學法學院召開公聽會，就民國91年遠東集團參與的太流公司增資變更登記相關爭議進行討論，並表示不排除訴諸ASTEP爭端解決機制，將此案搬上國際仲裁平台。

太流公司今天發佈新聞稿表示，新加坡藉的郭明忠迄今未能證明其具有太流股東身份。一名「欲」在台灣投資的外國人，卻能進入立法院、動員媒體夸夸其談，其背後勢力與動機，不言可喻。如外人對台灣的政府可以如此指手劃腳，請問中華民國的主權何在？法治的尊嚴何在？

太流強調，台星經貿協定ASTEP是保障正當善意的投資，對於圖謀不軌的惡意騷擾作態，要求啟動ASTEP，只會自取其辱。本案法理至明，無論有心人士、民代或媒體，企圖牽扯其他事件、對遠東集團進行抹黑的烏賊戰術，都將接受法律、利益關說嫌疑的檢驗。

太流表示，除了對原來所有不實言論，在新加坡與台灣採取訴訟追究以外，爾後如有對公司繼續誹謗中傷行為，必將繼續依法追究，絕不寬貸。