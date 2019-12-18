日女「理想老公職業」建築師奪冠　最不想嫁給律師

▲建築師是日本年輕女性最理想的老公職業之一。（圖／達志示意圖）



實習記者周依儒／綜合報導

日本職業網站「Shigyo Job」日前調查了國內20到39歲女性「心目中最理想的老公職業」，調查結果顯示由「建築師」以42%的支持率奪冠，獲選日本女性最多的青睞，而在「最不想嫁的男性職業」中則是「律師」以54%榮獲最不受日本女性歡迎的職業。

根據Sora News24報導，對於建築師許多女性表示，「因為想住在舒適又漂亮的房子裡面，感覺有一個建築師老公可以幫我設計」、「建築師應該很擅長規劃東西」等等。而其中大家認為超會賺的律師則以26%緊追在後，再來則是稅務師和會計師。

▲律師雖然超賺，但卻不受日本女性歡迎。（圖／達志示意圖）



不過律師雖然在理想老公職業中排名第二，但卻在「最不受歡迎的老公職業」中高居榜上，對此，許多網友表示「感覺會一直分析事情」、「吵架應該吵不贏吧」，另外也有人直接表示，律師多半理性大於感性，因此可能會無法站在感性女生的立場上思考。

然而有趣的是，在「哪個職業最賺錢」的調查中，律師卻以73%的支持率獲得冠軍，而許多人推崇的建築師卻只佔了7%，顯示了許多日本女性在未來老公的實際賺錢能力和職業形象中可能難以抉擇。

不過Shigyo Job網站也表示，不是每個建築師都很會設計房子，特別是那種完全客製化的夢想住家，何況，不是每個建築師都會幫自己蓋房子，吐槽了女性支持第一名的建築師。