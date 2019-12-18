謝金河：台股正在展現矽島的威力　台灣經濟發展才正要跨出關鍵大步

▲台股重回高點。（圖／取自臉書／謝金河）

記者謝仁傑／綜合報導

財信董事長謝金河金（18）日在臉書發文，提及台股昨天站上12000點，一時之間成為全台討論的焦點，他表示台股經歷了30年，總算是回到高點。回想30年前，他曾認為台灣恐怕未來幾十年不會翻身，資金將大舉外流，台灣將開始步履艱難，無奈當時大家都不相信。

謝金河表示，這兩年中美貿易戰開打，氣氛普遍悲觀。而現在他告訴大家台灣躺著也會好，但大家都不相信，唱衰台灣的比比皆是，特別是政治人物。謝金河說：「30年來台灣的資金流進，流出像水一般，決定了台灣的命運。這個神髓用司馬遷的史記貨殖列傳來表達最清楚。」

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他提起貨殖列傳上的一段話：「貴上極則反賤，賤下極則反貴，貴出如糞土，賤取如珠玉，財貨欲其行如流水。」用白話來説，物貴到極點，要像糞土般賣掉；同樣，賤到極致，要像珠玉般買入，財貨運行要像流水一般。

他表示用這個角度看台灣的經濟亦同，當台灣的錢源源不絕流向中國大陸，經濟當然困窘。台股在萬點以下，正處在賤下極狀態，人人棄之如蔽屣。而現在水不流，人也不再出走了，台灣的氣色逐漸好轉。過去股市本益比偏低，交易量少，股市不振，這兩年台灣終於扭轉劣勢。

謝金河指出，這次台股重返12000點，結構和30年前完全不一樣，是因為台積電的ADR不斷拉高股價而帶動整個半導體股奔馳。台股正在展現矽島的威力，台灣的經濟發展才正要跨出關鍵大步。



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