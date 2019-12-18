5G競標加溫！第7天總標金一舉突破400億元



▲5G競標第7天，下半場第66-70回合出手速度加快，總標金一舉突破400億元（圖／翻攝競標網站，點我看大圖）



記者陳世昌／台北報導

台灣首度5G首釋照競標18日進入第7天，總標金一舉突破400億元，達成行政院核定的400億元歲入目標。結束70回合出價，合計總標金由前一天的388.9億元增至426.85億，明日將進入第71~80回合，預計可以超過440億元，達成立法院審定的440億元歲入目標。



18日進行的61~70回合競標，上午前5回合仍維持之前的穩定出價、標金緩步上揚情況，下午5回合則有加速跡象，出現2次出價滿額加價3%，也讓標金突破400億元，直上426.85億元。



5G18日競標情況

1800MHz

釋出20MHz，尚無人出價，標金掛零。

3500MHz

最熱門的頻段，這次共釋出270MHz，每10MHz為一單位底價9億元，總標金底價243億元。18日的10回合出價中，有3次標滿270MHz，底價調升3次，到70回合結束時為1個單位最高得標金額達15.43億，27單位暫時得標金額合計共413.46億元。

28000MHz

共計釋出2500MHz，一個單位是100MHz底標1億元，25單位共25億。18日未再標出任何單位，累積合計仍為標出13單位。

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由NCC主辦的5G競價，自12月10日開始，每日上午9時至下午4時進行10回合，由中華電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信及遠傳電信等5家現有行動業者參與。



NCC表示，第一階段數量競價改良前年4G第三波釋照所採用的「同時、多回合及上升競價法(SMRA)」，當對可用區塊的需求大於或等於提供數量時，則該頻段的回合價格將在下一回合中提高1.03倍，並持續至連續二回合所有有權提出需求頻寬之競價者，都沒有對任何一個頻段提出有效需求頻寬時即告結束。最新競價結果及詳細資料請參考NCC網站(https://mbb5g.ncc.gov.tw/)。