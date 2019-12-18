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安心過好年！勞工紓困貸款申請　週五開跑　每人最高可貸10萬元

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▲▼土銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

▲土銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

2020年勞工保險被保險人紓困貸款在週五(20)日開始申貸，由土銀代為辦理，有融資需求的勞工記得把握時間。根據勞動部的資料顯示，今年勞保紓困貸款將從20日開始受理申請，每人最高可貸款新台幣10萬元，年利率1.39%，只要符合資格就可申貸。

土銀表示，自2003年開始配合政府辦理勞工保險被保險人紓困貸款，已經第17個年頭，每年申貸的勞工朋友都可以在農曆年前取得貸款款項，平安過好年，也達成政府協助勞工的政策。

請繼續往下閱讀...

土銀表示，開放申請的時間是自今年的12月20日到明（2020）年1月3日，並自12月20日到明年02月25日開放查詢。

申請資格者有四大條件：一，生活困難需要紓困；二，參加勞工保險滿15年，年資計算到明年1月3日申請截止日止；三，沒有欠繳勞工保險費與滯納金；四，未曾借貸勞保書紓困貸款或者曾經借貸已繳清貸款本金及利息。但是已經請領老年給付、終身無工作能力的失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。

根據勞保局資料，勞保紓困貸款總額度原則為200億元，每人最高貸款金額為10萬元，自撥款日起年息1.39%，之後按勞工保險基金定存平均年利率加計代辦銀行手續費率公告調整。

勞保紓困貸款還款期間為3年，第1個月起到第6個月按月付息不還本，從第7個月起按月平均攤還本息，假設勞工若借款10萬元，按目前利率前6個月每月需繳利息116元，自第7個月開始每月繳本息3394元。

為免勞工朋友往返奔波，土銀表示，除提供網路申辦外，今年並可使用智慧型手機下載土銀APP進行申請，在家或辦公場所亦可輕鬆完成，手續十分簡便，請善加利用。

此外，土銀也強調，申貸時請備齊應檢附證明文件，且申貸貸款不需負擔任何費用，民眾如有融資需求請逕洽該行各地分行，勿聽信他人或將身分證等個人資料提供予不認識的人。

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