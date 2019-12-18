藥華藥年底再出貨歐盟　挹注營收較上半年成長翻倍

▲左起為藥華藥總經理黃正谷、董事長詹青柳及執行長林國鐘。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

藥華藥（6446）今（18）日宣布，繼今年3月和5月出貨歐盟後，12月再度出貨。法人預估，這次的出貨收入較上半年成長一倍，有助於年營收成長樂觀，相較於近期生技股整體表現低迷來說，藥華藥的出貨消息為生技產業注入一劑強心針。

藥華藥表示，旗下自行研發並授權歐盟合作夥伴的新藥Besremi在今年2月受歐盟核准，9月份正式在德國和奧地利開賣，Besremi 250mcg售價為一劑2,778歐元（約台幣94730元），依照臨床試驗，用藥頻率為兩週一針。

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藥華藥指出，12月份出貨是德國和奧地利取得藥價後首次出貨，公司嚴格把關GMP程序規範，並在AOP今年中向藥華藥下訂單，提出臨床和商業用的針劑需求後，藥華藥隨即完成原料藥生產與品質檢驗，同時申請出口作業及安排運輸相關事宜。

藥華藥強調，今年8月將原料藥運至德國的Vetter充填廠進行針劑充填與筆型針劑組裝，並為確保針劑充填產品符合品質規格，藥華藥依標準流程將樣品送到愛爾蘭的Lancaster實驗室與德國幕尼黑的Eurofins實驗室進行品質檢驗，並在確認結果合格後，完成產品組裝並出貨給歐盟合作夥伴AOP。