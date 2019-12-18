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國家新創品牌「Startup Island TAIWAN」亮相　國發會領隊闖國際

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▲▼國發會國家新創品牌「Startup Island TAIWAN」亮相。（圖／國發會提供）

▲國發會國家新創品牌「Startup Island TAIWAN」亮相。（圖／國發會提供）

記者邱倢芯／台北報導

國發會今（18）日舉行「Startup Island TAIWAN」新創品牌發表，規劃、打造了國家新創品牌，建立國家新創整體形象。近年來台灣新創產業如火如荼地發展，政府也積極推動相關產業進程，在2018年2月時啟動「優化新創事業投資環境行動方案」，希望透過資金、人才、法規、市場等面向，健全整體新創環境，以建立台灣新創國際形象識別系統。

國發會認為，台灣新創近年來蓬勃發展，屢次在國際舞台創下佳績，根據2018年及2019年世界經濟論壇（WEF）公布的全球競爭力報告，台灣連續兩年在「創新能力」中排名亞太第1、全球第4（僅次於德國、美國、瑞士），並被視為「超級創新者」（Super Innovators），顯示台灣持續受到國際肯定。

請繼續往下閱讀...

為探索台灣創新創業的DNA，以妥善打造品牌定位及意象，國發會自2018年10月起，辦理逾10場的顧問會議、工作坊，並與超過100位國內重要的新創社群、團隊、意見領袖訪談與交流。

如Startup Genome台灣生態系大使詹益鑑、貝殼放大林大涵執行長、數位時代陳素蘭執行長等創新創業領域的意見領袖，以及台灣創意設計中心張基義董事長、奇想創造謝榮雅董事長等設計領域之代表性人物，並徵詢包含科技部、經濟部等官方代表意見，透過大量資訊收集與分析，瞭解大家對於品牌意象及未來發展之想像，歷經1年時間凝聚共識，共同產出代表臺灣的國家新創品牌「Startup Island TAIWAN」。

國發會表示，Startup Island TAIWAN傳達出台灣國土面積雖小，也沒有太多天然資源及廣大的內需市場，但我們擁有豐富的人文歷史與生態樣貌，且具有多元、包容與自由的風氣，在台灣人人都有創業基因、人人都敢做夢的意象。

值得注意的是，Startup Island TAIWAN這個新創品牌在國際上曝光的首次場合將會是2020年1月的消費性電子展（CES）。國家新創品牌將與科技部Taiwan Tech Arena也計畫攜手合作，融合品牌整體視覺，與台灣新創一同勇闖世界舞台。

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