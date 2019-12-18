元太攜手振曜、Readmoo　為嘉義學童打造「電子書閱讀器行動圖書館」

▲元太科技攜手振曜科技、Readmoo捐贈嘉義縣450台電子書閱讀器與4萬5千冊電子書。（圖／元太科技提供）

記者姚惠茹／台北報導



元太科技（8069）今（18）日宣布，第三年攜手振曜科技、最大繁體中文電子書平台Readmoo推動「e啟讀出未來」電子書閱讀器行動圖書館計畫，共捐贈總價約5100萬元的450台電子書閱讀器與4.5萬冊電子書，嘉惠嘉義縣內41所國小學童，以及嘉義縣立和18個鄉鎮圖畫館。

元太科技表示，連網3C產品豐富的影音、遊戲與即時動態訊息容易吸引學童的注意力，卻會中斷數位閱讀學習歷程，加上長時間的使用搭載LCD顯示螢幕的數位產品，教師與家長也擔心會對學童雙眼產生負面傷害，因此面對「數位閱讀能力培養」與「學童雙眼保健」平衡的兩難挑戰。

元太科技指出，公司以電子紙核心價值，發起「e啟讀出未來」專案，期許以採用電子紙為顯示螢幕的電子書閱讀器，以無背光源也不會產生藍光，提供舒適自然不易疲勞的閱讀感受，為學童提供專注及不傷眼的數位閱讀體驗。

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▲元太科技發起「e啟讀出未來」電子書閱讀器行動圖書館進駐嘉義縣41國小及19座圖書館。（圖／元太科技提供）



元太科技總經理代理董事長李政昊表示，繼南投縣及彰化縣之後，今年「e啟讀出未來」專案將電子書閱讀器帶來嘉義縣，嘉惠全縣國小學童使用電子紙為顯示螢幕的電子書閱讀器，以無背光源也不會產生藍光，為學童提供專注及不傷眼的數位閱讀體驗。



元太科技說明，這次捐贈給嘉義縣政府的450台電子書閱讀器將於縣教育處的規劃下，在朴子國小、光華國小與新港國小等41所縣內小學建立行動圖書館，也分配130台電子書閱讀器導入於嘉義縣立圖書館與縣內18鄉鎮圖書館。

元太科技補充，這次捐贈的每台電子書閱讀器均已預先裝載100本分別適合高、中、低年級學童閱讀的書籍，並由三方企業共同投入資源，其中電子書閱讀器主要顯示螢幕採用E Ink 元太科技所開發的電子紙，振曜科技運用其組裝技術支援電子書閱讀器硬體，而Readmoo則是贊助mooInk軟體介面。