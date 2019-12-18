中研院上修今年經濟成長率至2.62%　預估2020為2.58%

▲中研院預估2020經濟成長率為2.58%。（圖／資料照）

記者余弦妙／台北報導

中央研究院經濟所今（18）日公布最新經濟成長率預測，今年在國內消費回溫與投資增加情況下，上修至2.62%；明年2020年，中研院認為內需可望維持穩定成長，但全球經濟放緩，預估經濟成長略低於今年，為2.58%，展望未來，中研院認為，台灣經濟將是「外冷內溫」。

中研院指出，中美貿易戰使全球需求趨於疲軟，但台灣受惠於轉單效應、台商回流投資升溫及半導體設備投資擴增等因素，帶動內需成長，第三季實質GDP年成長率達2.99%，因此，中研院上修2019年經濟成長率至2.62%。

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展望未來，中研院說，近期國際組織IMF、OECD等相繼下調明年全球經濟、貿易總量成長預期，顯示機構對全球前景仍保守看待，儘管近期中美暫時達成協議，但雙方對於智財權保護、科技競爭及其他貿易結構問題短期內仍不易解決，加上美國經濟進入週期性放緩、中國經濟結構性改革、債務風險猶存，企業投資步調與消費者信心易受牽制。

因此，中研院強調，台灣將持續受到貿易轉移與投資匯回效益，內需可望維持穩定成長，不過，全球經濟前景仍因貿易紛擾尚未落幕，以及中國內需放緩日益明顯，擴張動能將有所趨緩，預估明年實質經濟成長率為2.58%。