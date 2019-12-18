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黑松沙士明年七十歲了！董座張斌堂：兩大核心能力打造生活品牌

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▲黑松公司董事長張斌堂表示，黑松將聚焦生活品牌、超越代理、進化銷售三大銷售三方向為發展重點。（圖／記者林淑慧攝）

▲黑松公司董事長張斌堂表示，黑松將聚焦生活品牌、超越代理、進化銷售三大銷售三方向為發展重點。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

國內飲料大廠黑松公司今（18）日舉行法人說明會，董事長張斌堂表示，旗下主力的「黑松沙士」明年邁入七十周年，團隊以創新、年輕化兩大核心能力推出新品與行銷，推升今年前九月獲利達3.4億元，較去年同期的1.89億元大幅成長。

依據經濟部統計，國內整體飲料市場去年市場規劃超過500億元產值，品類包括茶類、果蔬汁、咖啡、碳酸飲料、礦泉水及運動飲料等，2018年與2019年前九月，黑松的市占率分別為8.2%與8.4%。

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張斌堂表示，近年兩岸手搖茶品牌林立，包裝飲料業面臨強烈競爭，不過包裝飲料業的利基在於方便性及安全性，但行銷方式也必須與時俱進，「不能只用飲料產品來操作，必須要能帶動一群人，例如搭配露營、野餐日等活動；產品不再是主角，而要接受是配角了。」

▲黑松沙士明年將歡慶70周年，在行銷面上主打品牌年輕化，在行銷面上主打品牌年輕化。（圖／記者湯興漢攝）

▲黑松沙士明年將歡慶70周年，在行銷面上主打品牌年輕化，在行銷面上主打品牌年輕化。（圖／記者湯興漢攝）

自2010年上任以來，張斌堂強調以「創新」為核心能力，2018年推出「黑松沙士清爽der透明版」，成功創造社群熱度；今年則以先進的無菌碳酸/非碳酸生產設備，研發出全台第一瓶加入膳食纖維的氣泡水「FIN纖氣泡水」，均獲得市場肯定。

另外，在行銷面上主打品牌年輕化，像是黑松沙士請來歌手盧廣仲擔任代言人，推出「傻士有種上路」活動帶隊前往西班牙朝聖活動，受到年輕族群的熱烈支持，活動上線500名額全數搶光；依據委外之消費者調查發現，40歲以下民眾對於黑松的好感度更勝熟年族群，顛覆性的行銷方法與創新改變，成功獲取年輕世代的關注。

張斌堂表示，黑松不只是食品製造商，更極力打造專業銷售服務平台，目前共有10家直營經銷商、53家一般經銷商，並致力帶領經銷商轉型專業通路商，可販售黑松以外的多元產品，另也深耕佈局自動販賣機領域，深入消費者的各個生活場域，憑藉獨有的人力巡補優勢，可望打造更強大的銷售服務平台，快速拓展全台市場。

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