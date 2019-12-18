台股屢創新高　顧立雄：看本益比目前表現還算合理

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

外資掀起資金行情，台股持續站穩1萬2000點大關，新台幣也逐步向30元靠攏。不過中研院示警，金融面與基本面脫鉤，金管會主委顧立雄今（18）日對此表示，從本益比來看，目前股市表現還算合理。

中美貿易談判取得第一階段協議，台灣股匯市掀起慶祝行情，台股持續站穩1萬2000點，不斷改寫新高紀錄。不過，中研院示警，台灣景氣表現並沒有非常好，但金融市場卻表現相當亮眼，可能是外資對台股持樂觀看待，但靠外資堆疊的股市榮景是否能持續，值得投資人思考。

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金管會主委顧立雄今天出席「第十二屆商務人士理想品牌大賞」頒獎典禮受訪時指出，若從本益比來看，目前股市表現還算合理。不過，他也說，「確實後續基本面表現，全球總體經濟跟台灣經濟發展確實會影響」。

根據金管會證期局統計，今年以來到12月16日為止，台股累計漲幅高達22.74%，漲幅位居亞股之冠，緊追在後的是日本和上海，漲幅皆為19.67%，其餘香港（漲幅6.43%）、南韓（漲幅6.23%）、新加坡（漲幅4.48%）。

統計也指出，截至11月底，台股的現金殖利率達3.83%，若加計股票股利後殖利率達3.99%。