影／2025年銀髮商機3.6兆元成「兆元產業」　台企透過外銀拓展海外市場

記者陳心怡／台北報導

近年來微電影已成為常見的行銷推廣模式，而星展銀行的微電影《Sparks點亮星光》是改編真人真事，在《雲端最有錢》節目中，資深媒體人麥若愚也大讚這部微電影，除了真人真事打動人心，加上劇本術編排巧妙，顛覆一般人對銀行的印象。

星展銀行之所以推出《點亮星光Sparks》「銀髮新時代」微電影，一大原因在於台灣已邁入高齡社會。根據工研院IEK估計，至2025年，國內銀髮市場規模將達3.6兆元，成為「兆元產業」，到2065年的時候，台灣平均每1.2個人要養1位老人，負擔可說是非常沉重。

高齡社會，也讓復健商機擴大，2016年，運用智慧科技結合復健醫學的軟體開發公司龍骨王，參加星展銀行舉辦的社會企業獎勵計畫，成為當年唯一獲獎台灣代表。過去三年期間，在星展銀行的協助下，龍骨王與新加坡當地二十幾間醫院接觸，龍骨王執行長陳誌睿預估今年底明年初，就會陸續先導入復健產品至醫院並為公司帶來營收。

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陳誌睿強調，在醫院推行創新的復健系統特別困難，幸虧星展銀行協助社會企業發展，包括實質獎勵金、品牌行銷、網紅行銷、星展自有媒體曝光、區域資源和人脈網絡、導師制度，一系列完整的輔導，才讓龍骨王成功打入東南亞市場。