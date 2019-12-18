中美貿易戰現曙光　三三會理事長許勝雄看好明年經濟成長

▲三三會理事長許勝雄。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

三三企業交流會（簡稱：三三會）今（18）日舉辦12月份例會，三三會理事長許勝雄在會前受訪表示，中美貿易戰目前看起來現狀有進展，對於全球經濟成長都將有幫助，對出口導向的台灣也有正向影響，大部分的智庫預估台灣明年經濟成長率應該可以達到2.5%，甚至是更高，個人也是看好台灣明年經濟景氣。

許勝雄說，目前看起來中美貿易戰，第一階段有一些協議，這些協議對美、中都是正面的影響，對全球經濟成長率有些幫助；除了實質層面外，另外就是精神面，產業跟消費信心，會有一些效果，這樣全球經濟大概會比較穩定；尤其，台灣市場還是在美國和中國大陸，如果大陸能維持在%6，IMF原本預估會是5.8%，美國GDP也會回到2.4%，對於出口導向的台灣來說會是正面加分。

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另外，內需的部分，許勝雄則是認為，台灣現在仍是屬於「內溫」，有台商回台投資，外商在台灣投資以及政府投資，這幾個部分對台灣都產生正面的效果，大部分的智庫都談到，明年台灣經濟會到2.5%，甚至有的預估到2.6%、2.7%，應該比起去年，威脅好像降低了一點，總言之，對台灣經濟都是正面的。

許勝雄更提到，雖然中美貿易戰目前已經通過第一階段，希望這是好的開始，但是變數太多了，因為牽涉到強國爭霸問題，不是單純表面上看到關稅的問題，它會是一個投資問題、技術問題、政治問題，問題還是會在人類發展過程重複發生。

