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被罰「跪蕎麥粒9小時」！8歲童「雙膝卡麥粒」潰爛爆血哭：想換更好的家

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傷口相當嚴重。示意圖與本案無關。（圖／pixabay）

▲男童跪在蕎麥粒上9小時身心受創。（圖／pixabay）

圖文／周刊王

俄羅斯鄂木斯克（Omsk）一名8歲男童因晚回家，居然被繼父卡扎哥夫（Sergey Kazakov）罰跪在蕎麥粒上9小時，等到站起來時，雙膝早已潰爛、血肉模糊，部分麥粒還深深卡在肉上，需要手術才能拔除。警方表示，已逮捕這對父母，還查出除了罰跪，繼父還長期對孩子施暴。

綜合外媒報導，35歲的繼父在27歲的母親尤馬謝娃（Alina Yumasheva）默許之下，進行了跪蕎麥粒的酷刑施虐，導致8歲男童膝蓋潰爛，住院一個多月才康復。住院期間，男童對著護士說，「可以送我到更好的家庭嗎？」令人心疼。

蕎麥粒卡在肉中。（圖／翻攝自臉書）

▲蕎麥粒卡在肉中。（圖／翻攝自臉書）

事後女鄰居回想，當時8歲男童跑來求救時，腳上全是血，密密麻麻的蕎麥粒看了毛骨悚然。警方調查，這對夫妻非第一次對男童施暴，日前還曾連續4天不給小孩吃飯，甚至在日記裡寫下施虐的情形，並將過程拍下。

不過對於指控，男童母親反駁，親自試驗過跪在蕎麥粒上，確認沒問題後才用這種方式懲罰小孩，絕對沒有對小孩施虐，目前全案調查中。

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