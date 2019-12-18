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成泛藍新共主？　郭台銘：國民黨不敢面對現實

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▲▼郭台銘。（圖／翻攝李縉穎臉書）

▲郭台銘。（圖／翻攝李縉穎臉書）

記者黃巈禾／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘是否回鍋國民黨接黨主席備受關注。對於國民黨，郭台銘17日強調國民黨一定要置之死地而後生，他18日則直言國民黨不敢面對現實。

郭台銘18日上午陪郭家軍、立委候選人李縉穎赴新北市選舉委員會進行立委選舉號次抽籤。對於是否會成為泛藍新共主，郭台銘受訪表示，國民黨不敢面對現實，「百歲政黨要改變談何容易」。

郭台銘提到，他不急、不求，出來做就是替國民黨、替全台灣的老百姓服務，「黨主席是不是真的能把國民黨帶到未來的另一個一百年，是大家值得思考的問題」，一切以人民、國家為主。

郭台銘還說，自己沒有那麼想要當官，要大家把4月17日他第一次進國民黨中央黨部時講的話調出來看，「那時候把國民黨主席吳敦義嚇的都跑掉了，現在可以證明我講的是對的」，國民黨一定要重新改造並重生。

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