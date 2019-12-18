　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

為宏碁經營奠定穩定力量　施振榮75歲生日發表「家族事業治理準則」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲施振榮攜手青年藝術家創作　「覓・無齡」首創「藝企共創」切入銀光經濟。（圖／記者姚惠茹攝）

▲宏碁創辦人施振榮。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2353）創辦人施振榮今（18）日度過75歲生日，對外分享自己寫的生日感言，總結退休後在家族、產業、藝術、文化、醫療、王道的「斜槓人生」，並制定「家族事業治理準則」，要為華人家族的傳承立典範，而日後將滿18歲的第三代家族成員也都會簽署。
 
施振榮特別寫了一首生日感言，「七十有五快樂活、日復一日行萬步、代代傳承制準則、台灣聲音傳世界、微笑曲線有新意、轉型升級引風氣、龍吟研論探趨勢、科文双融新體驗、智慧醫療爭第一、全球平台行王道」。
 
施振榮表示，從宏碁退休15年，但並為從社會退休，許多人都說人生70才開始，所以自認今年只有5歲，而且75歲仍在創業，並一腳跨入藝文領域，曾擔任國家文化藝術基金會董事長，目前還是雲門文化藝術基金會董事長、灣聲後援會會長，也是文化科技發展聯盟召集人。

外界最關注的事業傳承， 施振榮表示，宏碁經營權順利交棒給現任董事長陳俊聖，至於個人及家族持股，他與夫人葉紫華已著手安排，除了由長子施宣輝代表第二代進入宏碁董事會以外，並制定「家族事業治理準則」，要為華人家族的代代傳承立下典範。
 
施振榮表示，最大的孫子也就是家族第三代成員將滿18歲，因此近日已與家族成員溝通，除了自己和太太、第二代家族成員共七位簽署「家族事業治理準則」外，日後滿18歲的第三代家族成員也都將簽署，為手中掌握宏碁6%的股權達到經營穩定的力量。

請繼續往下閱讀...

施振榮表示，「家族事業治理準則」主要就是保護家族無形資產，然後將有形資產回饋社會，其中未來所有的家族創造的財富將有5成會用來回饋社會，以自己來說就在各面向發揮影響力，像是今年元旦首次推動舉辦「2019台灣的聲音新年音樂會」，明年仍將舉辦「2020台灣的聲音新年音樂會」。

產業發展方面，施振榮今年提出「新微笑曲線」，從二維走向多維思考，推動產業跨域整合，尤其是台灣產業發展面對新挑戰，要替台灣創造新價值，就要在「新微笑曲線」的引領下，做為台灣未來轉型發展的新方向。
 
藝文領域方面，施振榮為了協助台灣推動「文化」與「科技」双融共創價值，日前正式成立「科文双融」公司，這也是國內首家文化科技種子基金，並再披戰袍擔任董事長，希望藉此種子基金帶動台灣文創投資的新模式，打造双融成為亞洲知名的文化科技整合製作與行銷經紀平台。
  
智慧醫療領域，施振榮表示，智慧醫療是未來的世界大趨勢，日前宏碁與諾華攜手合作，對於台灣來說，最大的意義在於台灣ICT產業的轉型升級，就如同他提出的「新微笑曲線」，未來透過醫療產業與ICT產業攜手進行跨域整合，相信將能為社會創造新價值。
 
最後，推動王道思維則是施振榮一路走來投入最多心力，也始終不改其志的志業，施振榮表示，王道的三大核心信念就是創造價值、利益平衡、永續經營，從他創業以來，一直都是奉行王道思維在經營企業，未來他也會持續推廣王道、行王道，並將王道理念推向全球。

ET快訊
143萬粉正妹直播吞「海鮮超粗條狀物」！網眼尖發現黑色一坨嚇
結婚10周年用「離婚典禮」畫句點！親友+律師見證簽字..場面
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

為宏碁經營奠定穩定力量　施振榮75歲生日發表「家族事業治理準則」

中美貿易戰　台灣明年IPO籌資金額約200億元偏保守

元大投信新興債ETF傘型基金　今開募

鴻海遭爆料有內鬼盜賣iPhone零件牟利　集團發出聲明回應

加油刷卡族小心了！　Visa警告：駭客組織鎖定純磁條信用卡下手　

臺灣股市期權策略系列指數發表　期現貨跨市場合作豐富投資產品

台灣資本市場市值已達40兆　證交所董座許璋瑤：今年排名可望超越韓國

遠見／使命感．責任感．成就感

好創意變成好生意！王品祭5000萬創業金力挺餐飲夢

英鎊強勢沒多久！強生新法案再添市場擔憂　英鎊重挫逾1%

謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！

謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

孫藝真《愛的迫降》比玄彬更會躲地雷XD　還有空撩他：你是我喜歡的類型

愛貓如廁遭「自動貓砂機」夾住！牠淒慘哀號...飼主1分鐘驚險急救

教練傳授！告別蛙式「踢水」卡卡 膝關節自然向下、不要過大旋轉

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

為冬眠拚了！花栗鼠猛塞3顆大花生 頰囊鼓起像麻糬...貪心萌樣笑翻網

為宏碁經營奠定穩定力量　施振榮75歲生日發表「家族事業治理準則」

中美貿易戰　台灣明年IPO籌資金額約200億元偏保守

元大投信新興債ETF傘型基金　今開募

鴻海遭爆料有內鬼盜賣iPhone零件牟利　集團發出聲明回應

加油刷卡族小心了！　Visa警告：駭客組織鎖定純磁條信用卡下手　

臺灣股市期權策略系列指數發表　期現貨跨市場合作豐富投資產品

台灣資本市場市值已達40兆　證交所董座許璋瑤：今年排名可望超越韓國

遠見／使命感．責任感．成就感

好創意變成好生意！王品祭5000萬創業金力挺餐飲夢

英鎊強勢沒多久！強生新法案再添市場擔憂　英鎊重挫逾1%

【奧斯塔羅】最近三個月的投資運勢發展如何？

張善政偕張嘉郡聽心聲　毛巾業盼設產專區改稅法

為年輕人發聲？商總理事長賴正鎰：「房地合一稅應廢除！」

莫迪嗆反對派「謠言製造機」　印度反公民法示威者：警察朝我開槍

日職／讓台灣球迷多看歐力士　張奕將改登錄名

為宏碁經營奠定穩定力量　施振榮75歲生日發表「家族事業治理準則」

中美貿易戰　台灣明年IPO籌資金額約200億元偏保守

吳敦義「衰尾查某」、謝龍介「女人拉票到房間」　張銘祐怒嗆：必須道歉！

車內溫度飆到81度！　他把生豬肉丟車上10小時竟然烤熟：很美味

贈獎／《兔嘲男孩》提前1周限量上映！實用周邊好禮送給你

財經熱門新聞

富士康高層盜賣900億蘋果零件　影片流出

北市最便宜！家樂福北投店　周圍房價僅3字頭

日圓創1年來新低　換新台幣5萬賺到2張環球影城門票

美元匯價創近1年半新低　換新台幣5萬多賺超過2千元

福衛五號CP值大勝百億等級的WorldView-2

明年首季上路！逾億元高資產客戶新財管方案

三大基金銷售平台　助小資族理財更方便！

凱基攜手台灣之星　小額貸款限時超低利0.01%

開挖李佳芬家族砂石場　確認是否回填廢棄物

英特爾五家台廠打造邊緣運算生態系　

新年限定刮刮樂「中獎機率100%」　4個頭獎300萬快抱回家

英特爾視覺運算處理器　2020年上市

台積電開盤承壓　早盤344元有撐

郭台銘談5G頻譜提兩大建議　直言「鴻海正積極爭取特殊頻譜」

更多熱門

相關新聞

安碁資訊輔導宏碁取得ISO 27001資安管理國際認證

安碁資訊輔導宏碁取得ISO 27001資安管理國際認證

國內第一家以資安監控服務的上櫃公司安碁資訊（6690）今（17）日宣布，輔導宏碁（2353）資訊總部取得ISO27001資訊安全管理認證。

國內首家「文化科技種子基金」成立　施振榮再披戰袍任「科文双融」董事長

國內首家「文化科技種子基金」成立　施振榮再披戰袍任「科文双融」董事長

明年高雄房價至少漲2成？　在地建商勸「滿意就出手」

明年高雄房價至少漲2成？　在地建商勸「滿意就出手」

雙A資訊月拚場搶買氣　宏碁特惠款不到3萬、華碩舊換新最高折價1.5萬元

雙A資訊月拚場搶買氣　宏碁特惠款不到3萬、華碩舊換新最高折價1.5萬元

雙冠王！宏碁Chromebook泛歐地區稱王　美國消費市場稱冠

雙冠王！宏碁Chromebook泛歐地區稱王　美國消費市場稱冠

關鍵字：

宏碁施振榮家族事業治理準則

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦小三「無P原裝真面目」被挖出！

燒炭跳樓...最陰國宅已30人輕生

年輕人月領8萬的人多嗎？網：畢業8萬很難？

小三勒斃正宮「淋油炸屍」做成燒臘

「在不瘋狂」本燙爆床戰超兇5辣妹！「激情畫面外洩」

20年前爆紅女星淪遊覽車叫賣「掀上衣遭摸屁」！

同學約旗津釣沙鮻　國三生「下雨天沒去」上課一問震驚

男嬰出生秒摔下手術台　頭著地死亡

毛加恩蜜月第一天…開門收到高以翔禮物！

飄腐爛味！她流「黑稠鼻涕」還牽絲…醫：長菇菇了

綠營高官疑被綠　美女密友被拍深吻180型男

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

汪揪媽睡　聽到「你先睡」乖進房間

許瑋甯爆秘婚劉又年！無名指婚戒露餡

他送深海能量石！女兒3個月狂「流鼻血」險亡

更多

最夯影音

更多
謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！

謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！
謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面