為宏碁經營奠定穩定力量　施振榮75歲生日發表「家族事業治理準則」

▲宏碁創辦人施振榮。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2353）創辦人施振榮今（18）日度過75歲生日，對外分享自己寫的生日感言，總結退休後在家族、產業、藝術、文化、醫療、王道的「斜槓人生」，並制定「家族事業治理準則」，要為華人家族的傳承立典範，而日後將滿18歲的第三代家族成員也都會簽署。



施振榮特別寫了一首生日感言，「七十有五快樂活、日復一日行萬步、代代傳承制準則、台灣聲音傳世界、微笑曲線有新意、轉型升級引風氣、龍吟研論探趨勢、科文双融新體驗、智慧醫療爭第一、全球平台行王道」。



施振榮表示，從宏碁退休15年，但並為從社會退休，許多人都說人生70才開始，所以自認今年只有5歲，而且75歲仍在創業，並一腳跨入藝文領域，曾擔任國家文化藝術基金會董事長，目前還是雲門文化藝術基金會董事長、灣聲後援會會長，也是文化科技發展聯盟召集人。

外界最關注的事業傳承， 施振榮表示，宏碁經營權順利交棒給現任董事長陳俊聖，至於個人及家族持股，他與夫人葉紫華已著手安排，除了由長子施宣輝代表第二代進入宏碁董事會以外，並制定「家族事業治理準則」，要為華人家族的代代傳承立下典範。



施振榮表示，最大的孫子也就是家族第三代成員將滿18歲，因此近日已與家族成員溝通，除了自己和太太、第二代家族成員共七位簽署「家族事業治理準則」外，日後滿18歲的第三代家族成員也都將簽署，為手中掌握宏碁6%的股權達到經營穩定的力量。

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施振榮表示，「家族事業治理準則」主要就是保護家族無形資產，然後將有形資產回饋社會，其中未來所有的家族創造的財富將有5成會用來回饋社會，以自己來說就在各面向發揮影響力，像是今年元旦首次推動舉辦「2019台灣的聲音新年音樂會」，明年仍將舉辦「2020台灣的聲音新年音樂會」。

產業發展方面，施振榮今年提出「新微笑曲線」，從二維走向多維思考，推動產業跨域整合，尤其是台灣產業發展面對新挑戰，要替台灣創造新價值，就要在「新微笑曲線」的引領下，做為台灣未來轉型發展的新方向。



藝文領域方面，施振榮為了協助台灣推動「文化」與「科技」双融共創價值，日前正式成立「科文双融」公司，這也是國內首家文化科技種子基金，並再披戰袍擔任董事長，希望藉此種子基金帶動台灣文創投資的新模式，打造双融成為亞洲知名的文化科技整合製作與行銷經紀平台。



智慧醫療領域，施振榮表示，智慧醫療是未來的世界大趨勢，日前宏碁與諾華攜手合作，對於台灣來說，最大的意義在於台灣ICT產業的轉型升級，就如同他提出的「新微笑曲線」，未來透過醫療產業與ICT產業攜手進行跨域整合，相信將能為社會創造新價值。



最後，推動王道思維則是施振榮一路走來投入最多心力，也始終不改其志的志業，施振榮表示，王道的三大核心信念就是創造價值、利益平衡、永續經營，從他創業以來，一直都是奉行王道思維在經營企業，未來他也會持續推廣王道、行王道，並將王道理念推向全球。