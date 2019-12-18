元大投信新興債ETF傘型基金　今開募

▲債券基金相對股票基金，更具備抗震性質。（圖／記者湯興漢攝）

記者周康玉／台北報導

為了提供投資人增加資產抗震力的投資組合，元大投信推新興債ETF傘型基金，包括包括元大15年EM主權債ETF與元大中國政金債ETF兩檔，今（18）日起募集。

去年美國啟動降息以來，低利率環境突顯新興市場高殖利率優勢，然新興市場匯率波動較大，針對債券投資人投資債券最在意的殖利率、匯率風險等，元大投信在產品特色上，重視債券品質及分散佈局原則，期在收益與風險取得平衡，雙債組合可望作為退休規劃收益好幫手。

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元大15年EM主權債ETF所追蹤之ICE新興市場 15 年期以上美元主權債券指數，最新指數殖利率4.02%，投資優勢有三，包括：以美元計價主權債券，不用承擔新興貨幣匯率風險；投資國家分散，指數目前主要包含阿烏地阿拉伯、印尼等，單一國家權重低於10%；息值有助價格長期往上:新興市場債相對高的息值讓指數長期呈現走揚。

元大中國政金債ETF則是追蹤彭博巴克萊中國政策性金融債5年期以上債券指數，目前該指數殖利率3.63%，投資優勢同樣有三面向。第一，三大發行銀行由標準普爾給予A+信評，與中國國債相當，且殖利率優於中國國債，殖利率、信評佳。第二，享兩年免稅，自2018年11月7日至2021年11月6日止，中國境外機構投資境內債券市場取得的利息收入，免徵企業所得稅和增值稅。第三，緊扣中國經濟戰略:由國家提供信用支持的政金債受到外資青睞，2016年以來持有規模成長近1.5倍。

法人表示，回測近五年由兩指數各50%權重得出的組合來看，可見如果善用新興市場美元主權債的潛在報酬成長空間，搭配中國政金債的抗震性質，有機會建立兼顧報酬表現與下檔風險的投資組合。