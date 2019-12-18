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臺灣股市期權策略系列指數發表　期現貨跨市場合作豐富投資產品

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▲▼ 臺灣股市期權策略系列指數發表會。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 臺灣股市期權策略系列指數發表會。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

臺灣證券交易所（證交所）旗下子公司臺灣指數公司（臺指公司）與臺灣期貨交易所（期交所）於今（18）日舉行「臺灣股市期權策略系列指數發表會」，正式發表首波三檔指數-「臺股期貨指數」、「發行量加權股價指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數」及「智慧投資多因子30市場中立指數」，由金管會張傳章副主委、證交所暨臺指公司董事長許璋瑤、期交所董事長許虞哲出席。

未來有意採用首波三檔指數發展相關商品的永豐投信董事長林弘立、統一投信副總游麗美及富邦證券副總吳仁傑等發行人，亦共同進行指數合作啟動儀式，並有證券業、期貨業、投信投顧業等公會及重要發行人等貴賓蒞臨與會。

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證交所暨臺指公司董事長許璋瑤表示，由於發行人反應希望有臺指期或臺指選擇權所編製的指數發行商品，證交所及子公司臺指公司一起與期交所展開三方合作，發展「臺灣股市期權策略系列指數」，結合國際機構法人常見的交易策略與股票、期權與指數等元件，首波成果完成編製三種指數，包括「臺股期貨指數」、「加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數」及「智慧中立指數」，推動國內ETF或ETN等金融商品連結之標的指數由股票、債券走向期權等多元資產類別。

許璋瑤表示，未來仍將視市場發展，設計編製更多指數，期望能為市場參與者創造更大價值與效益，並接軌國際趨勢。同時欣見發行業者的支持，目前已獲得包括永豐投信、統一投信及富邦證券等發行人有意採用這三檔指數並規劃發行指數基金、ETF及ETN等金融商品，未來可望讓投資人有更多樣化的投資選項。

▲▼ 臺灣股市期權策略系列指數發表會,證交所暨臺指公司董事長許璋瑤。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 證交所暨臺指公司董事長許璋瑤。（圖／記者李瑞瑾攝）

期交所董事長許虞哲表示，此次與證交所、臺指公司共同推出股市期權策略系列指數，協助各類指數金融商品發展，加速實現臺灣金融創新，也開創指數化投資新格局，與國際先進市場接軌。期交所臺股期貨（TX）及臺指選擇權（TXO）具高度流動性及熟悉度，此次優先推出三檔指數就是以期交所旗艦商品─臺股期貨（TX）編製「臺股期貨指數」，及以臺股期貨或臺指選擇權結合現貨操作策略編製的「智慧中立指數」及「掩護性臺指買權指數」等跨市場指數，為國內金融圈首創。

此外，許虞哲指出，策略指數可提供期現貨市場參與者更多樣化投資、交易或避險商機，為臺灣金融市場增添動能，同時金融商品發行人追蹤複製標的策略指數時，也將運用期現貨相關商品，使二市場互動更加緊密，增益期現貨市場流動性，促進臺灣金融市場共榮發展。

金管會副主委張傳章表示，感謝期交所、證交所及臺灣指數公司攜手努力，首次將期現貨市場主力商品結合，編製「臺灣股市期權策略系列指數」，滿足投信、證券等業者指數應用需求，實現金融創新、促進金融投資商品多元化，挹注臺灣金融市場新動能，並達成服務實質經濟的願景，金管會未來也將持續推動各項金融政策，協助擴大各項金融產業規模，為臺灣金融市場帶來正向循環。

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